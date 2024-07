El PSPV ofereix un pacte al PP en la Diputació de València per a evitar l’empremta de Vox en les polítiques i els pressupostos

El responsable del PSPV a la província de València i portaveu seu en la Diputació, Carlos Fernández Bielsa, fa un canvi en el rumb a l’estratègia del partit en la corporació provincial. Aprofitant la ruptura de Vox amb el PP, el dirigent provincial pretén aïllar el partit d’ultradreta en la Diputació de València, on no estan formalment en el govern del PP i Ens Uneix, però exerceixen pressió i influència.

Bielsa planteja a l’equip de Vicente Mompó un “acord d’estabilitat” perquè els dos partits que integren el seu govern “deixen de dependre de Vox”, que, amb dos diputats provincials, condiciona les mocions i els comptes públics. Els equilibris en la diputació, que té majoria d’esquerres, fan que siga necessari el vot favorable de Vox perquè el PP i Ens Uneix –partit fundat per l’exsocialista Jorge Rodríguez– tiren avant qualsevol mesura. Si Compromís i el PSPV hi voten en contra i la ultradreta els segueix, cauen les propostes. “El PP té l’oportunitat de posar fi a les imposicions de Vox”, ha manifestat el dirigent socialista en una trobada amb els periodistes per a explicar la proposta.

El també alcalde de Mislata proposa que se celebre un ple sobre l’estat de la província per a generar “un gran debat sobre la política que s’aplica” en aquest territori, com passa en altres diputacions o en les Corts Valencianes amb el debat de política general. D’aquesta jornada partirien unes línies bàsiques pressupostàries, ha apuntat, obrint-se a pactar els pressupostos amb els populars si s’allunyen de Vox.

L’estratègia, que haurà de ser ratificada en l’executiva provincial que ell mateix presideix, va en línia amb l’anunci de la secretària general dels socialistes valencians, Diana Morant. Abans de la ruptura, Morant va obrir el partit a pactar amb el PP, sempre que s’allunyara de Vox, cosa que no donen encara per fet. Amb tot, es percep un canvi en les posicions: el primer ha fet el pas en l’oferta i planteja així la ruptura; la segona reclama que es trenque abans de negociar. Les singularitats de la corporació, que no legisla, faciliten aquest canvi de posició, plantegen des de l’equip de Bielsa.

L’acord no preveu l’entrada dels socialistes en l’executiu de PP i Ens Uneix, sinó el seu suport a qüestions puntuals. El dirigent creu que tots dos tenen un acord de govern d’“enamorament” i no semblen disposats a trencar, per la qual cosa planteja el pacte per a tractar de ser “útils” en la corporació i als municipis. Entre les mesures, proposa un augment del pressupost en la lluita contra la violència de gènere, en matèria de diversitat afectivosexual i polítiques LGTBI o un impuls al valencià com a llengua cooficial.