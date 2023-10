El vicepresident valencià de Vox dispara el finançament de la tauromàquia en els primers pressupostos de Mazón

Els bous i les entitats que s'oposen a la normativa lingüística oficial de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua tindran una generosa aportació pública del bipartit valencià de PP i Vox, presidit pel popular Carlos Mazón. El vicepresident valencià de Vox, Vicente Barrera, ha regat amb diners públics a la tauromàquia, segons els Pressupostos de la Generalitat Valenciana per al pròxim 2024, presentats este dilluns.

Barrera ha inclòs fins a 1,7 milions d'euros per a tauromàquia en la partida de la Conselleria de Cultura, que dirigeix l'extorero. Es tracta d'una línia, per un valor global de 1,4 milions, per a la realització d'activitats i projectes culturals i artístics, en les quals s'ha inclòs la tauromàquia, a més de la música, el cinema i el teatre, amb el mode de concessió de concurrència competitiva. A més, Barrera també ha inclòs una segona línia d'ajudes per a la realització d'activitats i festejos taurins, per un import de 300.000 euros i destinada a la Fundación Toro de Lidia. Esta última subvenció és per concessió directa.

Donada la trajectòria del vicepresident valencià en el món del bou, l'aposta de l'Executiu valencià per finançar els festejos taurins s'ha plasmat en els primers Pressupostos que presenta el bipartit presidit per Carlos Mazón. Barrera va considerar el passat 25 de setembre que el risc zero davant el brau no existeix i va equiparar els festejos taurins, que van causar en 2022 nou morts i un miler de ferits, amb els accidents de trànsit.

Si bé la Diputació de València, propietària de la Plaça de Bous, ha finançat tradicionalment el món taurí i els ajuntaments, especialment a la província de Castelló, han aportat fons municipals per a la celebració dels 'bous al carrer', és la primera vegada que la Generalitat Valenciana aposta per la lídia amb tal magnitud de fons públics.

Vicente Barrera també ha regat amb diners públics a les principals entitats que advoquen pel secessionisme lingüístic i que qüestionen la normativa de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Així, per a Lo Rat Penat destina una subvenció nominativa de 50.000 euros; per a la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana altres 50.000 euros; per a l'Associació d'Escriptors en Llengua Valenciana, 18.000 euros, i per al Centre Cultural Bernat i Baldoví, 10.000 euros. Es tracta d'entitats residuals que agrupen el secessionisme lingüístic oposat a la normativa oficial

Per a les associacions cíviques i religioses, la Conselleria de Cultura destina 500.000 euros, en mode de concurrència competitiva. Es tracta d'ajudes per a la preservació de tradicions populars en la Comunitat Valenciana.