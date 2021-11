La violència obstètrica tindrà la consideració de violència contra les dones a la Comunitat Valenciana

Les pràctiques mèdiques que es facen durant l’embaràs o el part sense consentiment ni informació a les dones tindran la consideració de violència sobre la dona a la Comunitat Valenciana. Els partits que componen el Pacte del Botànic, PSPV-PSOE, Compromís i Unides Podem-Esquerra Unida, han presentat una modificació de la llei integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per incorporar la violència obstètrica al marc legal.

La majoria progressista de la cambra ha presentat una esmena a la Llei d’acompanyament als pressupostos del 2022, que modificarà la norma esmentada per incorporar-hi pràctiques com les episiotomies, un tall en la vagina desaconsellat per l’Organització Mundial de la Salut i que es practiquen en una tercera part de les dones que donen a llum a Espanya. En concret, el text d’addició pactat estableix que s’afija a l’articulat de la norma la violència obstètrica com “aquella que sense el consentiment lliure, previ i informat, en el marc de la definició de l’Organització Mundial de la Salut, pateixen les dones durant l’embaràs o el part pel fet de rebre un maltractament físic, humiliació i abús verbal, o procediments mèdics coercitius o no consentits”.

La modificació legislativa implica considerar aquestes pràctiques mèdiques en el mateix marc que la violència física, psicològica i sexual, la violència econòmica o la mutilació genital. La llei valenciana, elaborada el 2012, defineix la violència contra la dona com “tot comportament d’acció o omissió pel qual un home infligeix a la dona danys físics, sexuals, psicològics i/o econòmics basats en la pertinença d’aquesta al sexe femení, com a resultat de la situació de desigualtat i de les relacions de poder dels homes sobre les dones; així com les amenaces d’aquests actes, la coacció o la privació arbitrària de llibertat, tant si es produeixen en la vida pública com en la privada”.

En els últims anys dones i col·lectius professionals han alçat la veu contra pràctiques que s’han convertit en rutinàries, malgrat que els organismes internacionals les indiquen com a extraordinàries. Els talls genitals poden provocar molèsties físiques, com ara incontinència i dolor crònic, i psicològiques, com l’estrés posttraumàtic. La reforma de la Llei de l’avortament en què treballa el Ministeri d’Igualtat inclourà la violència obstètrica com una mena de violència contra les dones.