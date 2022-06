Ximo Puig assumeix la postura de la patronal hotelera i els seus socis marquen distància sobre els preus de l’Imserso

Els continus coquetejos del PSPV amb la patronal dels hotels de Benidorm fa temps que inquieten els seus socis de Govern. La inacabable negociació per a implementar una taxa turística en la Comunitat Valenciana, amb la negativa del responsable de l’Agència Valenciana de Turisme, que depén de Presidència, ha sigut un dels punts que més ha dividit públicament el PSPV, Compromís i Unides Podem, però no l’últim.

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va reclamar dilluns al Govern central una revisió dels preus de l’Imserso, aprovats la setmana passada pel ministeri de Drets Socials que dirigeix Ione Belarra, d’Unides Podem. El ministeri competent ha decidit prorrogar els preus de l’any passat, mentre els hostalers reclamen un nou concurs i una aportació del Govern per a actualitzar-los d’acord amb l’IPC. En una conferència a Madrid amb els ministres d’Inclusió, Agricultura i Ciència, el president valencià va portar la reclamació d’Hosbec com si fora una opinió de l’executiu autonòmic que representa, cosa que els seus socis han tardat poc a desmentir. “Cal pagar pels serveis públics allò que valen”, va indicar Puig en el Fòrum Europa, cosa a què va afegir: “No és possible pagar una pensió completa de l’Imserso a 20 o 21 euros i al mateix temps demanar que es milloren les rendes salarials”. El dirigent valencià s’alineava així amb la ministra d’Indústria i Turisme, Reyes Maroto, que donava el seu suport a la revisió tarifària que plantegen els hostalers, en un nou desacord evident entre la branca socialista i la morada del Govern central.

Les companyes de coalició en la Comunitat Valenciana van desvincular les paraules del president de l’acció conjunta. Les portaveus parlamentàries de Compromís i Unides Podem, Papi Robles i Pilar Lima, consideren que la prioritat governamental ha de ser que la gent gran puga gaudir d’espais d’oci assequibles. “Quan Ximo Puig parla és Ximo Puig qui expressa el seu posicionament”, ha indicat Robles dimarts, preguntada pel discurs del president, mentre que Lima, en la mateixa línia, ha considerat que és “una opinió partidista de Puig”.

Per a Unides Podem i Compromís, el president valencià actua massa vegades per lliure. Les portaveus de totes dues formacions recordaven que ni la proposta de descentralitzar institucions que va presentar en un acte de la Càtedra Prospect és una posició que s’haja debatut en el Govern, com tampoc ho és la de l’Imserso. Unes setmanes arrere, passava el mateix amb la proposta de la Conselleria de Justícia, també de titularitat socialista, per a abolir la prostitució. Entre els socis de Govern dels socialistes en el Consell i en les Corts Valencianes s’ha instal·lat la sensació que Presidència és un ens autònom en l’executiu de coalició.