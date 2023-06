La popular María José Catalá, nomenada alcaldessa de València en minoria amb els únics 13 vots del seu grup

La popular María José Catalá ha sigut elegida nova alcaldessa de València en minoria, amb els únics 13 vots corresponents als regidors obtinguts pel PP en les passades eleccions municipals del 28 de maig. A diferència del que succeeix en els comicis autonòmics o en els generals, als ajuntaments la llei electoral diu que si no hi ha un acord que garantisca la majoria absoluta, governarà la llista més votada, en aquest cas la del PP.

Finalment, tant Compromís amb nou regidors, com el PSPV amb set han votat els seus respectius candidats Joan Ribó i Sandra Gómez, el mateix que Vox que amb quatre edils finalment ha votat també el seu candidat Juan Manuel Badenas.

El ple està compost per 33 regidors i per tant la majoria absoluta s'obtindria amb 17. L'absència d'un pacte entre el PP i Vox, descartat des del principi pels populars, fa que Catalá governe en minoria, per la qual cosa haurà de buscar acords puntuals amb l'extrema dreta per a aprovar projectes o pressupostos. Després de la lectura dels vots, Joan Ribó ha entregat la vara de comandament a una exultant María José Catalá.

Catalá ha arribat al Consistori somrient i acompanyada tant dels seus regidors com del president del PP de la Comunitat Valenciana i pròxim cap del Govern valencià, Carlos Mazón. Després de les protocol·làries fotos en el despatx d'alcaldia juntament amb el fins ara primer edil, Joan Ribó, ha començat el ple d'investidura, en quèl els regidors i regidores han anat un a un jurant el càrrec.

“Promet per la meua consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de València amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana tal com mana la llei”, ha sigut el jurament de tots i cadascun dels regidora, començant per la nova alcaldessa, María José Catalá, que no se n'ha eixit del guió.

Alguns dels regidors, com Joan Ribó, sí que han fet els seus propis afegitons: “I promet defensar l'horta, les platges i l'Albufera de qualsevol agressió”, ha dit l'alcalde sortint, en una picada d'ullet als moviments que aquest divendres es van manifestar per a defensar el parc natural contra l'ampliació del Port de València, una mobilització en la qual també va participar el mateix Ribó.

Gómez s'ha compromés, així mateix, a defensar “especialment les dones víctimes de la violència de gènere”, un dard en al·lusió a la polèmica protagonitzada aquest divendres per José María Llanos, diputat autonòmic de Vox, que va negar l'existència de la violència de gènere, la qual cosa va obligar els seus socis del PP en la persona de Carlos Mazón, i fins i tot el mateix Alberto Núñez Feijóo, a rectificar-lo afirmant que la violència masclista i la de gènere “sí que existeixen” i afegint que no faran un pas arrere, això sí, després d'haver signat un pacte de Govern amb els ultres que parla de “violència intrafamiliar”.

Polèmica per la retirada de la bandera LGTBI i per la imatge de la Verge

La jornada de l'acte d'investidura de la popular María José Catalá ha començat amb polèmica per la retirada de la pancarta de la bandera LGTBI penjada aquest divendres pel Govern municipal sortint de Joan Ribó i Sandra Gómez.

Mentre des de Compromís i el PSPV han acusat el PP de la retirada d'aquest símbol com la primera mesura presa pels populars, fet que han negat a través de les xarxes socials: “No Joan (Ribó). María José Catalá no és alcaldessa fins que no prenga possessió. Per tant, l'heu retirada vosaltres”.

També ha sigut un miracle que aparega la imatge de la Verge en la primera planta de l'Ajuntament este matí, abans que la sra. Català fora designada alcaldessa. https://t.co/UVUgTHY0D7 pic.twitter.com/gdb8qY9O2s — COMPROMÍS València (@CompromisVLC) 17 de junio de 2023

Posteriorment, socialistes i valencianistes han mostrat la seua sorpresa per la instal·lació de la imatge de la Verge dels Desemparats en la primera planta de l'Ajuntament, una mesura ja anunciada dies arrere per Catalá: “També ha sigut un miracle que aparega la imatge de la Verge en la primera planta de l'Ajuntament aquest matí, abans que la senyora Catalá fora designada alcaldessa”, ha dit Compromís en Twitter.