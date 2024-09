“Porga ideològica” en la Delegació de Falles de València: el PP i Vox acomiaden dos “funcionaris de carrera” que hi van accedir el 2017

L’equip de govern de l’Ajuntament de València del PP i de Vox i dirigit per l’alcaldessa de València, María José Catalá, ha aprovat l’acomiadament fulminant del cap de la secció dels museus de Cultura Festiva, Gil Manuel Hernández, i el del cap de la secció de Patrimoni Festiu, Josep Lluís Marín, que van obtindre la plaça mitjançant concurs de mèrits. Tots dos han recorregut en el jutjat.

La junta de govern local va aprovar el 20 de setembre passat tots dos cessaments dels dos funcionaris de carrera amb funcions repartides entre les delegacions de Falles, que dirigeix el popular Santiago Ballester, i Festes, de Mónica Gil, de Vox. Tant Hernández com Marín van obtindre les seues places el setembre del 2017, amb Joan Ribó com a alcalde i Pere Fuset com a regidor de Cultura Festiva, tots dos de Compromís. La modalitat per la qual van prendre possessió va ser la de concurs de mèrits obert a funcionaris de carrera d’altres administracions públiques.

Tal com consta en la relació de llocs de treball per al 2019 aprovada en Junta de Govern Local i publicada en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) el 15 de març de 2019, “el personal concursat procedent d’altres administracions queda integrat com a funcionari de carrera de l’Ajuntament de València”. No obstant això, per als serveis jurídics municipals “no són funcionaris de l’Ajuntament de València”, perquè la integració té efectes per al personal concursat a partir del 2019, i no amb anterioritat, que és el cas de tots dos.

D’altra banda, l’article 84.3 de l’Estatut Bàsic de l’Ocupació Pública vigent afirma que “els funcionaris de carrera que obtinguen destinació en una altra Administració pública a través dels procediments de mobilitat quedaran respecte de la seua Administració d’origen en la situació administrativa de servei en altres administracions públiques; en els supòsits de remoció o supressió del lloc de treball obtingut per concurs, romandran en l’Administració de destinació, que haurà d’assignar-los un lloc de treball conforme als sistemes de carrera i provisió de llocs vigents en aquesta administració”.

Segons l’expedient dels acomiadaments aprovat en la junta de govern, a què ha tingut accés elDiario.es, el regidor delegat de Falles va sol·licitar la reorganització del Servei de Festes i Tradicions, d’acord amb l’informe de la Direcció del servei citat, en què es manifesta que “la remodelació se centra en la modificació del contingut de dues de les seccions del servici” i arriba a afirmar que el lloc que s’elimina al capdavant de la Secció de Museus de Cultura Festiva “no requereix cap característica especial i pot ser ocupat per qualsevol funcionari de qualsevol plaça de l’Administració especial”.

Marín és llicenciat en Filologia i un dels màxims especialistes en literatura festiva valenciana, a més de gran coneixedor de la dansa, la música tradicional i les Falles. Hernández és doctor en Geografia i Història, ha exercit com a professor de la Universitat de València i la seua especialitat és la cultura festiva i els museus. Actualment, tots dos són els directors de la revista Rituals, que edita la Institució Alfons el Magnànim de la Diputació de València, única revista valenciana especialitzada en l’àmbit nivell d’alta divulgació en cultura festiva.

Marín s’encarregava de l’organització de totes les grans festes de la ciutat, i Hernández, dels museus del Corpus, la Casa de les Roques, la Setmana Santa Marinera i el Museu Faller. La remodelació impulsada consisteix a unificar totes dues àrees, ja per si mateix infradotades pel que fa a personal, que seran gestionades per un únic tècnic mitjà.

El regidor de Compromís Ferran Puchades va denunciar aquesta situació “en una mostra sense precedents del seu sectarisme evidenciat des del primer dia de l’arribada a l’alcaldia, que ja suma més de 10 caps de servei cessats en els seus llocs de treball”.

La coalició valencianista va qualificar els acomiadaments com una “porga ideològica, una clara conculcació de drets i una mostra evident d’assetjament sectari del PP i Vox cap a treballadors públics de trajectòria professional reconeguda i sense màcula que veuen que ara se’ls expulsa dels seus llocs de treball”.

En les últimes setmanes, “tres funcionaris de carrera dels serveis d’Agricultura i de Festes i Tradicions han vist com, inexplicablement, amortitzaven les seues places, una situació inèdita en l’Ajuntament de València i incomprensible si tenim en compte l’evident falta de personal qualificat de l’Administració pública, especialment en l’àrea de Cultura Festiva”

El regidor de Compromís va destacar que els dos funcionaris del Servei de Festes i Tradicions expulsats pel govern de Catalá són experts de primer nivell reconeguts àmpliament pel món de la cultura festiva, que van essencials per a aconseguir que la Unesco declarara les Falles Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

A més, va recordar que un dels funcionaris de carrera expulsats era fonamental per a la gestió dels museus de la Setmana Santa Marinera, les Roques del Corpus i el Museu Faller, dels quals va aconseguir el seu reconeixement com a museus oficials homologats per la Generalitat Valenciana, perquè abans del 2018 no tenien aquesta categoria.