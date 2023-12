El Port de València aprova un increment milionari del cost de l’ampliació i la privatització de part de la Marina

Més milions d’euros de les arques públiques per a l’ampliació del port de València que beneficiarà la multinacional MSC, naviliera que mou una mica més del 50% dels contenidors del recinte.

El consell d’administració de l’Autoritat Portuària de València (APV) té previst aprovar dimarts l’actualització pressupostària del projecte constructiu dels nous molls. La infraestructura es va aprovar el desembre del 2022 amb els vots en contra de l’alcalde llavors, Joan Ribó, i del representant del Govern valencià per part de Compromís, Iván Castañón, per un import de 542,6 milions d’euros.

Després de l’aprovació, es va remetre al Consell de Ministres, ja que, com que es tracta d’una inversió pública superior a 15 milions d’euros, necessita la ratificació del Govern. No obstant això, encara no s’ha produït, principalment per la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Madrid que torna la condició d’òrgan substantiu del projecte i, per tant, la decisió final sobra la validesa de la declaració d’impacte ambiental (DIA) del 2007 a Ports de l’Estat, unit a l’oposició de Podem (ara de Sumar) i a l’avançament electoral.

Un any després, aquest cost s’ha d’actualitzar i serà molt més elevat a causa de l’increment del preu dels materials d’obra. Com va avançar elDiario.es, un informe de la terminal pública CSP Iberian Valencia que declara l’ampliació “no viable” va xifrar el cost actual de l’obra en 868 milions, un 60% més. A més, la mateixa MSC, que haurà de construir la terminal sobre els molls, ja va advertir fa poc que el seu projecte s’havia encarit entre un 50% i un 60%, ja que havia passat de 1.000 milions previstos a entre 1.600 i 1.700 milions.

Privatització de part de la Marina de València

El consell de l’APV, a què assistirà també com a consellera l’alcaldessa de València, María José Catalá, té previst també aprovar el plec de bases i el plec de condicions per a l’atorgament d’una concessió administrativa d’ocupació amb destinació a instal·lacions nauticoesportives, a la zona nord del port de València.

El concurs per a la gestió dels 950 amarraments és motivat per una sentència que obliga que siga un tercer i no la mateixa administració el que preste el servei. Fins ara, era el mateix Consorci València 2007, òrgan gestor de la Marina integrat pel Govern (40%), la Generalitat (40%) i l’Ajuntament (20%), l’encarregat de gestionar els amarraments de les embarcacions esportives.

Tal com va avançar dilluns Las Provincias, el concurs podria incloure, a més dels amarraments, el varador a construir a la part sud, una enorme esplanada de 55.000 metres quadrats que disposa també d’edificabilitat en part dels terrenys amb una altura màxima de 14 metres. Segons altres fonts consultades consultades per eldiario.es, el plec també podria incloure la gestió de les antigues bases de la Copa de l'Amèrica. De confirmar-se, estaríem davant la privatització d’una part important de la Marina de València que ara és 100% pública.

Tal com va avançar elDiario.es, el retard de l’APV de quasi dos anys per a licitar aquest concurs implica que el Consorci, en fase de liquidació, no es puga extingir fins que s’adjudique el contracte, ja que és l’entitat que en l’actualitat gestiona els amarraments i així continuarà fent-ho en virtut d’un nou permís que també atorga dimarts el consell de l’APV.