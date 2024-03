El Port de València inicia la tramitació per a posar en marxa la ZAL, a l’espera de la llicència municipal d’obres

L’Autoritat Portuària de València (APV) va iniciar dimarts la tramitació per a posar en marxa la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) després de la sentència recent del Tribunal Suprem que legalitza el recinte construït i sense ús des de l’any 2005, a causa de les sentències successives que la van declarar nul·la per estar assentada sobre sòl rústic agrícola d’especial protecció.

L’última sentència, no obstant això, considera que, malgrat ser els terrenys rústics tal com marca el PGOU, la realitat és que estan urbanitzats i és sobre aquest supòsit sobre el qual ha de fer-se la tramitació de l’avaluació ambiental, i és correcta l’opció simplificada triada per l’Administració, ja que fer l’ordinària implicaria revertir els terrenys a horta i tornar a urbanitzar-los després, cosa que la sala del Suprem considera inviable.

Així, lliure el camí legal, el consell d’administració de VPI Logística, presidit des de dimarts per la presidenta també de l’APV, Mar Chao, ha incorporat a més els nous consellers de la societat: tres en representació de l’APV, dos en representació de la Generalitat, un en representació de l’Ajuntament de València i un representant de Sepes (Entitat Pública Empresarial de Sòl) que repeteix en el càrrec.

D’aquesta manera, es reactiva l’adjudicació de les primeres quatre parcel·les que estaven ja compromeses provisionalment des de juliol del 2020 a les empreses Grupo Raminatrans, QA Pimba, MSC i Medlog Iberia, firmes que van presentar les seues ofertes i van optar al dret de superfície per a desenvolupar els seus projectes empresarials en les instal·lacions de la plataforma logística.

Paral·lelament, l’Ajuntament treballa en la tramitació de la llicència d’obres necessària perquè les empreses puguen començar a alçar les seues naus. Segons l’alcaldessa de València, María José Catalá, la concessió s’aprovarà de manera imminent.

Pel que fa a les empreses que planegen instal·lar-s’hi, l’empresa valenciana Grupo Raminatrans s’ha compromés a una inversió de 9,21 milions d’euros per a alçar un magatzem logístic en què gestionar temporalment depòsits duaners, preparació de comandes, embalatges i etiquetatge de mercaderies. Aquesta nau tindrà una superfície de 15.496 metres quadrats d’una parcel·la de 24.863 metres quadrats, és a dir, la instal·lació ocuparà el 62% de l’extensió a què aspira. Grupo Raminatrans avalua l’impacte del seu projecte en matèria d’ocupació en 50 llocs directes i 150 d’indirectes.

Per part seua, l’empresa valenciana també QA Pimba preveu invertir 8,63 milions d’euros per a alçar una nau de 21.512 metres quadrats. Amb aquestes xifres, el percentatge d’ocupació d’aquesta parcel·la se situa en el 64%. En matèria de llocs de treball, el projecte de QA Pimba preveu generar 53 ocupacions directes i 180 d’indirectes.

Pel que fa a MSC, el seu projecte preveu una inversió de 19,86 milions d’euros per a la construcció d’una nau de 20.200 metres quadrats, cosa que representa un 60% del percentatge d’ubicació d’aquesta parcel·la. El projecte d’MSC preveu la creació de 60 llocs de treball directes i 500 d’indirectes.

La inversió més elevada de les oferides per a una parcel·la de la ZAL és que la planteja Medlog, una extensió empresarial del grup MSC. Aquesta companyia ha oferit una inversió de 35,76 milions d’euros per a la instal·lació d’una nau logística especialitzada en el transport per contenidor en fred per a congelats i productes refrigerats. L’ocupació anunciada és de 25 llocs de treball directes i 500 ocupacions indirectes. Alçaria una nau de 25.400 metres quadrats.