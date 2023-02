Portada de les empreses de les ITV als vehicles de l’Administració amb l’excusa de la reversió: només accepten pagament en efectiu o amb targeta

La flota de vehicles de les diferents administracions públiques que estiguen pendents de passar la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) pot veure’s en un problema en les pròximes setmanes per les traves que estan posant les empreses concessionàries que el pròxim 25 de febrer en uns casos, i 4 de març en altres, hauran de deixar la gestió del servei en acabar els contractes atorgats fa 25 anys per l’expresident Eduardo Zaplana (PP), pels quals està a un pas d’asseure’s en el banc dels acusats per blanqueig i suborn en el marc del cas Erial.

Fonts d’Aecova, l’associació que agrupa els concessionaris de les ITV, han confirmat a elDiario.es que fins que acaben els seus contractes només cobraran a les administracions en metàl·lic o amb targeta, és a dir, al moment. Aquesta fórmula de pagament no és vàlida en les administracions, on qualsevol pagament ha de passar uns controls. En la pràctica això implica que moltes entitats públiques a què se’ls facturava la revisió del seu parc mòbil aquesta era abonada amb posterioritat no podran passar la ITV, llevat que s’articule un mètode de pagament alternatiu que de moment no està damunt la taula.

Aquest és el cas, segons ha confirmat aquest diari, de la Policia Local de València. En el cas dels vehicles de l’Ajuntament de València, el manteniment està externalitzat i no s’hi dona el problema. Tampoc en els busos de l’EMT, les inspeccions tècniques dels quals es fan en les seues pròpies dependències. Amb tot, el problema pot ser extensible a la flota de vehicles de qualsevol entitat pública de la Comunitat Valenciana.

Sobre aquest tema, fonts d’Aecova han explicat que “no accepten operacions a crèdit perquè queden menys de 30 dies per a acabar la concessió i no poden autoritzar operacions més enllà del dia en què acaben els seus contractes” i han afegit que “el problema és que les entitats públiques no poden pagar amb targeta ni en metàl·lic, i funcionaven amb crèdit de les empreses concessionàries, que acumulen serveis prestats i passen rebuts mensuals”. A més han comentat que “haurà d’organitzar-se alguna cosa per a aquest període de transició, però l’haurà de resoldre la Conselleria d’Economia que és l’encarregada de donar les instruccions i buscar les solucions als problemes que ni s’imaginaven que hi hauria”.

Sobre aquest tema, el conseller, Rafa Climent, ha remarcat que l’Administració està “intentant de manera jurídica i tècnica fer factible” el full de ruta traçat perquè el servei de la Inspecció Tècnica de Vehicles passe a les mans de la Generalitat entre finals de febrer i principis de març sense que hi haja “cap repercussió” per als usuaris.

“Nosaltres intentarem estar preparats aquests dies; jo sé, i ho dic amb tota la sinceritat del món, que tindrem alguns problemes, però per la poca col·laboració que han tingut (les empreses concessionàries) amb l’Administració”, ha manifestat el conseller.

Dilluns Aecova va presentar un escrit davant les conselleries d’Economia Sostenible i d’Hisenda per a reclamar que “en el termini més breu possible” se’ls remeten “instruccions clares i ajustades a les particularitats de cadascuna de les concessionàries sobre com haurà de dur-se a terme la reversió prevista per d’ací a poques setmanes”.

Preguntat sobre aquest tema, el conseller ha subratllat que “el full de ruta està traçat des de fa molt temps” i que “el que han de tindre clar és que el dia 24 de febrer hi ha uns lots que acaben el contracte i el dia 4 de març, els altres lots”. “Se’ls ha acabat un contracte, la Generalitat ha decidit que a partir d’aquest moment ha de ser pública i, per tant, el que haurien de fer és col·laborar”, ha exposat.

Accions legals

En declaracions a aquest diari, el gerent de la Societat Valenciana d’Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV), Josep Albert Quilis, empresa pública que es farà càrrec de les estacions de tota la Comunitat Valenciana, ha manifestat que les empreses estan obligades a mantindre els seus convenis i contractes fins al 30 de juny, com se’ls va notificar en una resolució remesa el mes de desembre passat, i per tant va considerar que “han de continuar prestant el servei com sempre fins a l’últim dia, inclosos els vehicles de les administracions, que els seran retribuïts independentment que finalitze la concessió”.

Quilis ha explicat que a partir del 25 de febrer i del 4 de març signaran convenis amb les diferents administracions perquè puguen passar les revisions sense problemes, però que fins llavors, són les empreses les que han de fer-se’n càrrec: “Si una institució pública no pot passar la ITV dels seus vehicles, ha de demanar a l’empresa gestora una justificació per escrit i remetre-la a la conselleria, que adoptarà les accions legals pertinents”.

Aecova també va advertir fa poc que deixaran de donar cites a partir del 25 febrer, moment en què alerten que “la decisió arbitrària presa des del Consell provocarà problemes tècnics”, ja que en acabar el contracte no es podran facilitar cites per als usuaris, “ni se sabrà la capacitat productiva o el personal disponible”.

Sobre aquest tema, Quilis ha insistit que “el mes de desembre passat se’ls va remetre una resolució segons la qual estan obligats a mantindre el servei de cita prèvia tant telefònic com per pàgina web fins al 30 de juny, així com les instal·lacions, els equips, els contractes amb proveïdors i el personal necessari en condicions almenys també fins al 30 de juny”.