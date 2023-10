El PP converteix València en la ciutat espanyola més gran amb l’extrema dreta de Vox en el seu govern municipal

Si fora cert allò que qui comença malament acaba malament, no pintaria gens bé el pacte segellat divendres entre el PP i Vox per a governar l’Ajuntament de València, que es converteix en la corporació municipal més important en què l’extrema dreta aconsegueix cotes de poder. Ni més ni menys que la tercera ciutat més gran d’Espanya.

Quatre mesos li ha durat a l’alcaldessa del PP, María José Catalá, la seua aventura en solitari al capdavant de l’Ajuntament de València des que va ser investida el 17 de juny passat en minoria amb els únics 13 vots del seu grup, a quatre de la majoria absoluta, just els regidors que té Vox. Encara que la primera edil va reconéixer que hi ha hagut converses des del primer dia, ha sigut aquesta setmana, amb la necessitat d’aprovar les ordenances fiscals i els pressupostos municipals, que s’ha accelerat la negociació.

Comença malament perquè la relació entre els dos líders municipals de la dreta, l’alcaldessa del PP, María José Catalá, i el segon tinent d’alcalde de Vox ara, Juan Manuel Badenas, ve marcada i molt deteriorada per la seua etapa anterior com a responsables de la Universitat Internacional de València (VIU).

Va ser el 2013 que Catalá, llavors consellera d’Educació amb el president popular Alberto Fabra, va pilotar el procés de privatització de la VIU de què Badenas era el rector.

Com va informar aquest diari, la primera edil ara va vendre el 70% de la VIU per quatre milions d’euros després d’haver-hi invertit el Consell des de la seua creació 34 milions d’euros i el seu valor es va multiplicar al cap de pocs dies de seleccionar l’oferta del grup Planeta després d’aprovar l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i l’Acreditació (Aneca, pel nom en castellà) noves titulacions. Badenas va acudir a un notari per denunciar “possibles irregularitats” que, a parer seu, “podrien causar perjudici als interessos” del centre docent i de la fundació de què depén, “al Govern valencià i al futur inversor privat que entre a formar part del capital d’aquesta universitat”.

Ara, 10 anys després d’aquella topada, es tornen a veure les cares com a socis de Govern de l’Ajuntament de València. L’acte de posada de llarg del bipartit del PP i Vox va evidenciar la incomoditat de l’alcaldessa, que en tot moment va tractar d’evitar la clàssica foto dels socis junts rubricant el pacte, foto que per exemple no va tindre problemes a difondre el president del Govern valencià, Carlos Mazón, amb els líders valencians de Vox, Vicente Barrera i Carlos Flores. Catalá va entrar sola al Saló de Cristall de l’Ajuntament i no es va ajuntar ni una sola vegada amb Badenas. Fins i tot van respondre per separat a les preguntes dels periodistes. Tampoc van posar junts en la foto de família amb la resta de regidors i regidores, ja que l’edil i mà dreta de Catalá, María José Ferrer San Segundo, s’hi va interposar.

Catalá, que continua amagat el que ha anat cobrant com a professora de la VIU i no ha confirmat si continuarà exercint la docència aquest curs, va tractar de llevar ferro al que va ocórrer en el passat en la institució acadèmica i es va esforçar a vendre una relació cordial entre tots dos: “Juan Manuel, el conec fa temps, però crec que mai havíem parlat tant com en aquests quatre mesos. Ens vam conéixer en un moment en què el Govern valencià va adoptar una decisió sobre una universitat que formava part de la Generalitat. El president Fabra va adoptar la decisió de ficar capital privat en aquesta universitat i ja no vam poder compartir molt de temps més”.

El pacte, a més, no va incloure el clàssic acord programàtic amb les línies mestres a desenvolupar en els pròxims quatre anys que permeten albirar un projecte de ciutat.

No obstant això, van donar a entendre dubtes sobre esdeveniments que té en cartera la ciutat aconseguits per l’anterior equip d’esquerres com els Gay Games (la competició internacional de caràcter esportiu que València acollirà el 2026). Sobre aquest tema, Catalá va comentar que ha fet “un comité organitzador”. “Estem en una fase molt preliminar d’aquest projecte i continuarem parlant-ne amb absoluta tranquil·litat. Donarem les comunicacions oportunes quan pertoque”, va dir.

Badenas, per part seua, va dir que la seua posició continua sent la mateixa: “Em sembla que el que hauria d’haver-hi són uns jocs per a tothom. I quan ha de ser jocs i esports per a tothom, no cal posar etiquetes. Potser, no és afortunada la denominació si en aquest esdeveniment esportiu es pot participar amb independència de la tendència sexual”, va comentar, sense aclarir la postura que mantindrà.

Sobre la Capitalitat Verda Europea que detindrà València el 2024, l’alcaldessa va dir que això “depén d’una direcció general d’Alcaldia”, cosa després de la qual va assegurar que “no hi ha dubte” que es treballarà “de la mà de Juanma (Badenas) i de tots els regidors de Vox, que pràcticament tots tenen competències en aquesta matèria”, així com “de la mà d’una àrea” que ha qualificat de “fonamental” com la de “Projectes Europeus que porta Paula Llobet (PP)” i que “té molt a aportar”.

Vox gestionarà Platges i Albufera

L’executiu de València té des de divendres una nova estructura arran del pacte de govern entre el PP i Vox. Aquest equip passa de tindre 13 edils i de dirigir la ciutat en minoria a estar integrat per 17 regidors a partir de la incorporació dels 4 representants de l’extrema dreta.

Vox es fa càrrec de l’Àrea d’Ocupació, Emprenedoria i Formació, amb la Delegació d’Ocupació i Formació, per al seu portaveu, Juan Manuel Badenas; i la Delegació d’Emprenedoria que passa a les mans de l’edil Cecilia Herrero.

L’Àrea de Parcs i Jardins i Espais Naturals és també per als nous socis de l’executiu, amb la Delegació de Parcs i Jardins, que dirigirà Badenas; la de la Devesa-Albufera, que queda en mans de José Vicente Gosálbez; la de Platges, que passa a Mónica Gil, i la d’Agricultura amb Cecilia Herrero al capdavant.

A més, Vox portarà l’àrea de Família, Majors i Tradicions. En aquesta està la Delegació de Família, Joventut i Infància, amb Mónica Gil; la Delegació de Majors, amb Gosálbez, que també assumeix Sanitat i Consum. Festes i Tradicions queda en mans de Mónica Gil.