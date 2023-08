PP i Vox comencen el desmantellament de carrils bici a Elx

El govern de PP i Vox d’Elx ha començat les obres d’eliminació de carrils bici als carrers de la ciutat. Concretament des del matí d’aquest dimarts s’executen els treballs per a revertir el carril ciclista al carrer Joan Carles I en el tram fins a la plaça de Benidorm.

El consistori preveu que els treballs concloguen en els pròxims dies, els tècnics municipals han previst alternatives, creant als carrers Miguel de Unamuno i Martín de Torres “ciclocarrers”, pels quals es desvia aquesta circulació amb bicicleta, perquè “són vies amb menys densitat de trànsit”.

El regidor de mobilitat, Claudio Guilabert, ha subratllat que “això era un compromís electoral amb què els dos partits que conformen el govern municipal vam concórrer a les eleccions. D’ací a uns dies, Joan Carles I tornarà a l’estat anterior i evitarem retencions i embossos, a més d’eliminar punts perillosos en la circulació”.

L’edil ha afirmat que aquest carril bici “es va fer sense un informe de trànsit de la Policia Local que avalara la decisió i amb caràcter de provisionalitat”; per contra assenyalen que “aquest govern municipal sí que compta amb un informe detallat de la unitat de trànsit de la Policia Local, signat pel comissari principal del cos”. Així doncs, aquest informe assenyala que el carril bici “genera inseguretat per als ciclistes i vianants i provoca retencions”, a més que “augmenta l’estrés perceptiu dels conductors”; el mateix informe assegura que “aquest carril en concret ha provocat 10 accidents lleus des de gener del 2022”.

Aquesta reversió del carril bici de Joan Carles I és la primera que executa el nou govern de PP-Vox, però no serà l’única. Així doncs, també s’apunta com a pròxim objectiu el carril del carrer de José María Buck. Un altre carril bici assenyalat és el del carrer de Mariano Soler Olmos, però aquesta reversió seria més delicada, ja que la construcció va ser finançada amb fons europeus, motiu pel qual l’ajuntament podria veure’s obligat a tornar els recursos que van rebre per a la construcció.

El regidor Guilabert ha assegurat que el govern local de PP-Vox “està a favor dels carrils bici, però han de ser vies escomeses correctament”. És més, Guilabert ha arribat a assegurar que “d’ací a quatre anys acabarem el mandat amb més i carrils bici millors que els que tenim actualment”.

El PSPV d’Elx ha rebutjat les obres de reversió que executa el nou govern. El portaveu municipal Héctor Díez ha lamentat que aquesta eliminació suposa “trencar la coherència del circuit de carrils bici i perquè es fa des del sectarisme més pur i sense explicar alternatives”. Sobre això, Díez ha indicat que si l’alternativa és la plataforma compartida amb el cotxe “això no val per gens, com s’ha demostrat a Alacant, Madrid, Sevilla i allà on s’ha fet”.

Des de Compromís, Esther Díez ha qualificat les obres de “barbaritat que converteix Elx en referent de la reculada i la destrossa, després d’anys de polítiques verdes”. A més afig que “no hi ha motius objectius. És fruit del fanatisme i el negacionisme climàtic d’aquest govern de PP i Vox”. D’altra banda lamenta que amb aquesta reversió “deixen els ciclistes sense carril segregat. Els és igual la nostra seguretat. Ens veuen com a ciutadans de segona. No volen ni la ciutat verda ni democratitzar l’espai públic”.