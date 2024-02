El PP i Vox multipliquen per tres la llista d’espera per a obtindre la dependència a València i el Síndic exigeix un “pla de xoc”

“Recomanem (a l’Ajuntament de València) que, si no s’haguera fet ja, pose en marxa el Pla de Xoc de Valoració, amb la finalitat de reduir la llista d’espera per a valoracions de dependència (tant inicials com de revisió). Suggerim (a la Conselleria de Serveis Socials) que, ateses les dades resultants del seguiment fet a l’Ajuntament de València, oferisca amb caràcter immediat a l’entitat local, si no s’haguera sol·licitat, el seu suport per a la posada en marxa d’un Pla de Xoc que permeta reduir la llista d’espera per a valoracions existent”. El Síndic de Greuges es pronuncia contundent en una resolució del 15 de gener passat pel que fa a la queixa tramitada per part d’un particular davant el retard en les valoracions dels serveis socials municipals necessàries per a obtindre les ajudes de la dependència.

El promotor de la queixa va presentar, el 20 d’octubre de 2023, un escrit en què formulava una queixa sobre la demora en la tramitació de la sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència que havia presentat el 19 d’abril de 2023, a l’Ajuntament de València. De la investigació conclou el Síndic que, “transcorreguts pràcticament nou mesos des que l’interessat va registra la sol·licitud inicial de dependència, no s’havia valorat i no s’havia emés, en conseqüència, resolució per la qual se li atorgue servei o cap prestació econòmica per a atendre, si és el cas, la seua situació de dependència”.

En la seua resposta emesa el novembre de l’any passat, l’Ajuntament confirma que, “a causa de l’elevat nombre de sol·licituds pendents de valoració i informe social d’aquesta zona d’actuació (centre de serveis socials de Trafalgar) i a l’escàs personal dedicat a valorar, la sol·licitud està en llista d’espera de citació per a valoració”.

Tal com recorda el Síndic, el Decret 62/2017, de 19 de maig, del Consell, pel qual s’estableix el procediment per a reconéixer el grau de dependència a les persones i l’accés al sistema públic de serveis i prestacions econòmiques, estableix que el termini màxim per a dictar i notificar la resolució de grau és de tres mesos, un termini que en molts casos no es compleix.

El cas no és aïllat. Com ha denunciat Compromís amb dades facilitades després d’insistir molt per part del mateix equip de Govern municipal, les persones que estan a l’espera d’alguna valoració per part dels serveis municipals s’han triplicat, ja que han passat de 1.794 a 6.195 en els sis primers mesos del Govern municipal que dirigeix l’alcaldessa María José Catalá.

La portaveu del Grup Municipal de Compromís Papi Robles i la regidora Lucía Beamud han posat damunt la taula “dades contundents” respecte de l’estat de la llista de la dependència a la ciutat de València. En concret, la llista dels que esperen l’Informe Social d’Entorn (ISES) s’ha incrementat un 360%, la llista per a les valoracions ha augmentat un 169% i els que esperen l’Informe Tècnic de Revisió han arribat fins a un 737%.

Papi Robles ha avançat que Compromís aportarà aquestes dades al Síndic de Greuges i ha anunciat que presentarà al pròxim ple municipal una moció “instant Catalá que faça cas d’aquestes recomanacions i desenvolupe aquest pla de xoc per a revertir el daltabaix dels serveis socials”. Robles s’ha preguntat: “Què ha estat fent el PP que en temps rècord ha multiplicat per tres les persones en llista d’espera, a més de parlar de fer estanys al Jardí del Túria per a expulsar les persones en situació d’extrema vulnerabilitat?”.

Per a la regidora Lucía Beamud, “hem tornat al passat, aquest passat de gestió absolutament negligent per part del PP en la dependència”. Beamud ha valorat la faena desenvolupada pel Govern de Joan Ribó en els últims huit anys: “Vam apostar per incrementar el pressupost i els professionals dels serveis socials de 280 persones a 551. El 2015, amb el PP, només 8.600 persones tenien reconeguda la dependència a la ciutat de València i el maig del 2023 hi havia 36.650 persones dins del sistema de dependència, un 326% més. Això significa que s’han multiplicat per quatre les persones majors o amb discapacitat cuidades i ateses pel sistema de serveis socials. I això significa que estàvem a poques setmanes de posar fi a aquestes llistes d’espera històriques que lamentablement patíem quan governava el PP a la ciutat i en la Generalitat”. Des de Compromís sospiten que el col·lapse de les valoracions es deu a una reducció del personal, encara que no poden constatar-lo, perquè, segons han assegurat, l’actual executiu no els facilita les dades.

El portaveu del govern municipal Juan Carlos Caballero ha atribuït a l’anterior govern autonòmic l’acumulació generada a l’Ajuntament durant els últims sis mesos, però Beamud ha assegurat que “el PP s’oblida que va ser el responsable de deixar milers de caixes de sol·licituds de dependència en armaris”. “València ell maig de 2023 va deixar a zero l’espera en la dependència i en sis mesos de govern de Catalá ha triplicat l’espera de majors i discapacitats”, ha afegit