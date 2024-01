PP i Vox pacten la creació d’una oficina antiavortaments a Alacant

El PP i Vox a Alacant retiren mil euros dels pressupostos d’Igualtat per crear una oficina antiavortista. Una esmena de la ultradreta als pressupostos municipals, que passa per la comissió d’Hisenda dijous, planteja la creació d’una “oficina d’assistència per a la maternitat”, que, segons el text presentat per Vox, pretén ajudar les dones embarassades en situació de vulnerabilitat.

L’oficina forma part dels acords entre l’alcalde popular Luis Barcala i la formació d’ultradreta per a tirar avant els comptes, que es votaran dimarts que ve, juntament amb una oficina antiocupació i l’eliminació de les multes en les zones de baixes emissions. L’acord també preveu les peticions de Vox sobre l’actualització del Museu de Pessebres, l’augment de la dotació a l’Escola Taurina i l’inici de les faenes per a la creació del Museu de la Setmana Santa, “una exigència històrica de la comunitat confrare alacantina”.

En concret, el text indica: “Totes les dones tenen dret a rebre informació durant l’embaràs i després del naixement del seu bebé, per això aquesta oficina tractara d’orientar les dones que estiguen en una situació difícil o vulnerable en el moment de descobrir el seu embaràs i es troben en un atzucac”. Per això, contínua l’esmena, “s’assistirà i farà costat a les dones embarassades perquè puguen portar a terme el seu embaràs, fent un programa d’assessorament i orientació sobre les ajudes disponibles”.

El text no fa referència explícita a les interrupcions voluntàries de l’embaràs, però en l’esperit mateix del departament subjau la idea. Vox és una formació obertament antiavortista, que es declara “provida” i amb dirigents com la presidenta de les Corts, Llanos Massó, procedents de moviments contraris a la interrupció voluntària de l’embaràs.

En l’informe tècnic, els serveis d’Economia i Hisenda del consistori fan una observació al text, en què indiquen que els serveis de detecció de vulnerabilitat es fan des dels serveis socials, on hi ha programes específics per a evitar el risc per al menor. En concret, apunten els tècnics, que plantegen el rebuig a l’esmena, que: “La Llei 3/2019 de serveis socials inclusius, en l’article 18, estableix el Servei de prevenció i intervenció amb les famílies on s’encarrega de la prevenció i l’avaluació de les situacions de risc, així com del diagnòstic social i la intervenció de caràcter individual o familiar amb la infància i l’adolescència; aquest servei es presta des de les cinc unitats de família i menor situades en els centres socials, on s’ajuda totes les dones en estat de gestació amb l’objectiu de previndre i donar suport davant qualsevol situació de risc que un embaràs inadequat puga ocasionar en el menor”. L’informe també apunta que en el pressupost s’ha preparat un servei, que sota el nom “cria”, tinga la mateixa finalitat que l’oficina que planteja Vox. En conseqüència, demanen que l’esmena es rebutge.

Compromís veu “il·legal” l’acord

La coalició Compromís considera que la proposta de Vox “és únicament una oficina antiavortista encoberta” i implica incomplir la Llei d’interrupció voluntària de l’embaràs i presentarà en les Corts Valencianes una iniciativa perquè la Generalitat Valenciana garantisca els drets de les dones a tindre accés a informació sobre anticoncepció i embarassos no volguts, com recull la llei estatal.

La diputada Mònica Àlvaro subratlla que “aquest tipus d’oficina està terminantment prohibit” i insta l’Ajuntament d’Alacant a cenyir-se a la llei. “Les prestacions i les ajudes a dones joves embarassades ja estan garantides en els pressupostos de la GVA, ja que continuen la línia començada pel Govern del Botànic”, ha assenyalat Àlvaro.