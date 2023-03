El PP va retallar un milió en personal i en va injectar 13 en la universitat en línia abans que la privatitzara la seua candidata a València

La selecció de l’oferta de quatre milions d’euros del Grupo Planeta per a obtindre el 70% de la Universitat Internacional de València (VIU) l’any 2013 no sols es va fer poc abans que l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i l’Acreditació (Aneca) aprovara les seues noves titulacions, multiplicant així el seu valor. A més, es va produir després que el Govern valencià que presidia Francisco Camps primerament i Alberto Fabra després equilibrara els seus comptes aportant una injecció important de diners públics i retallant les despeses de personal.

Això es desprén de l’‘Informe d’estimació tècnica del valor raonable’ de la VIU encarregat a dit a Janus Antebo Asesores SL per la consellera d’Educació llavors, ara candidata del PP a l’alcaldia de València, María José Catalá, a què ha tingut accés en exclusiva elDiario.es, malgrat “considerar-se confidencial i d’ús exclusiu del Patronat de FVIU”, segons reflecteix el document.

L’informe posa de manifest: “En els anys 2010, 2011 i 2012 les aportacions (via explotació i capital) que la Generalitat Valenciana ha destinat a la Fundació VIU, segons els comptes anuals de l’entitat, han ascendit a 5,1, 5,6 i 3,1 milions d’euros (total 13,8 milions d’euros)”. A més, destaca: “Durant el període 2010-2012 la Fundació VIU ha aplicat una política de reducció de costos en la VIU motivada per la menor possibilitat d’obtindre recursos a mitjà termini de les administracions públiques que financen la seua explotació”.

Així doncs, les partides que en més mesura es van retallar van ser “les despeses de personal en 1.024.000 euros, aproximadament entre el 2011 i el 2012”. Un any més tard, el 30 de setembre de 2013, la massa salarial de la universitat era de 2 milions d’euros, és a dir, que Planeta va assumir uns costos de personal un 33% inferiors als que havia suportat l’Administració. A més en “publicitat i relacions públiques” es van reduir 440.000 euros i en “altres despeses d’explotació uns 330.000 euros”.

Amb aquestes mesures, el 2010 la VIU va tindre unes pèrdues de 4.133 euros, el 2011 de 5.880 euros i el 2012, per primera vegada, uns resultats positius de 679.411 euros. En l’apartat ‘situació del sector’, l’estudi indica: “Les taxes de creixement de les matrícules en la VIU i l’evolució del sector a Espanya i fora de les nostres fronteres presenta taxes de creixement atractives, amb una taxa de creixement anual composta (TACC) per al període 2010-2015 del 9,2%”.

L’informe qüestiona especialment les retallades en personal i publicitat: “En els negocis basats en la seua difusió en Internet (i més encara en fase de llançament) el capítol de publicitat és una magnitud crítica per a la supervivència i l’enlairament posterior. Addicionalment, si parlem d’un negoci d’ensenyament i formació, el personal també resulta crític. Per tant, l’evolució de l’activitat de l’entitat, en els mesos i exercicis més imminents, estarà estretament lligada amb les quanties dedicades a tots dos capítols”.

Com va assenyalar aquest diari, l’informe aflora presumptes irregularitats en la retribució “de determinats alts càrrecs” i la renovació d’una pòlissa de crèdit de 300.000 euros “sense haver-hi constància” dels informes preceptius.

El rector llavors i ara candidat de Vox a l’alcaldia de València, Juan Manuel Badenas, era el més ben pagat fins que es va executar la privatització amb una nòmina de 57.599 euros distribuïda en 14 pagues. Badenas va prendre possessió del càrrec el 13 de juliol de 2011 a proposta del conseller d’Educació llavors, Alejandro Font de Mora. Després de Badenas, el catedràtic extraordinari i director de grau de psicologia, Antonio Sanfeliu Montoro, era el que més cobrava, amb 55.391 euros, seguit d’Antonia Porcel Sánchez, amb 50.282 euros, i de Víctor Mut Badenes, que va ser assessor de premsa de l’exconseller condemnat pel cas Cooperació, Rafael Blasco, amb 48.279 euros, malgrat que tenia un contracte temporal.

L’operació de privatització va implicar el traspàs d’actius des de la Fundació VIU per valor de 5,7 milions per a crear una societat limitada i la venda posterior d’un 70% de les accions per quatre milions d’euros al grup Planeta. Per al Govern valencià havia suposat des de la seua creació fins a l’any 2013 un cost total de 34 milions d’euros. En l’actualitat, Catalá treballa com a professora associada de la VIU.