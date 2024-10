El PP talla el finançament del festival internacional d’art urbà de Fanzara després de l’intent de censura prèvia

El PP de Fanzara (l’Alt Millars) va tombar dilluns passat en el ple municipal una moció del PSPV-PSOE que demanava a l’equip de Govern liderat pel popular Marc Diago suport econòmic al festival internacional del Museu Inacabat d’Art Urbà (MIAU), celebrat cada any en la localitat amb normalitat fins a l’intent de censura prèvia de l’actual consistori. Els quatre edils del PP van votar en contra davant dels dos vots dels socialistes a favor de la moció.

La iniciativa proposava que es tornara a pressupostar per al pròxim 2025 la subvenció al projecte tan reeixit, tal com feia l’Ajuntament en les edicions anteriors. “Preguntat per les raons de la seua negativa a dotar econòmicament el projecte MIAU, l’alcalde no ha volgut donar més explicacions”, asseguren els organitzadors del festival.

El MIAU no s’ha celebrat enguany a conseqüència de l’intent de censura prèvia per part de Marc Diago. Una censura reflectida en una ordenança municipal, que diversos experts consideraven que no encaixava en el marc constitucional espanyol. La maniobra del primer edil també va rebre les crítiques del Consell Valencià de Cultura. La institució consultiva i assessora de la Generalitat Valenciana va concloure que l’ordenança atacava “directament els principis bàsics de la llibertat d’expressió”.

Després de la polèmica, l’alcalde popular es va fer arrere i va assegurar en un ple que l’ordenança es retiraria. L’intent de censura va dinamitar l’edició d’enguany del festival capdavanter.

L’associació que organitza el festival lamenta “profundament” la falta de suport econòmic al MIAU per part de l’equip de govern de l’Ajuntament de Fanzara que, “utilitzant els diners de tots els contribuents de manera arbitrària, deixarà sense subvenció un projecte fonamental en la promoció turística, cultural i socioeconòmica del poble”.

“Pensàvem que, després de la retirada de l’ordenança que censurava els artistes, vindria un període d’enteniment i col·laboració, però veiem que no serà així”, afig en un comunicat.

Els organitzadors estan a l’espera que el consistori signe el conveni que va proposar el mateix alcalde per a les edicions següents. Entremig, la moció de l’oposició per a assegurar el finançament públic per part del consistori al festival ha sigut rebutjada. “Nosaltres, per part nostra, intentarem continuar avant amb el compromís cultural i la promoció socioeconòmica del nostre poble”, afirma l’associació.