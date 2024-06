El PP vota a favor de tramitar la llei de Tracte Just de Compromís sobre el finançament malgrat les “deficiències” del text

La Llei de Tracte Just que ha presentat Compromís ha fet el seu primer pas a les Corts aquest dijous gràcies als vots del mateix partit, el PSPV i el PP, que finalment ha votat a favor malgrat veure “deficiències” que podrien impedir que la llei siga admesa a tràmit al Congrés.

Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Carlos Mazón, en la seua resposta al síndic de Compromís, Joan Baldoví, a la sessió de control.

Mazón, que es va comprometre amb Baldoví a permetre la tramitació de la normativa, ha assenyalat que la llei té “enormes deficiències tècniques” i ha indicat que el Consell va renunciar a presentar informe desfavorable després de la reunió, encara que sí que van facilitar a Baldoví documentació sobre els punts que veien deficients.

Tot i això, Mazón ha lamentat que es va trobar amb el “text deficient” presentat a Corts. Tot i això, “per descomptat” que votarien a favor, “faltaria més”. De fet, ahir el síndic del PP, Miguel Barrachina, va insistir que compartien els objectius de la proposició -el nou model de finançament, el fons d'anivellament i la quitació del deute-.

Baldoví, en el torn de rèplica, ha fet referència a les tres lleis que ha presentat el PP amb Vox per a votació aquest dijous -Llibertat Educativa, À Punt i Antifrau- i li ha dit: “Parla vostè de deficiències quan presenta aquesta llei, un poc de per favor”.

En aquest sentit, ha insistit que la normativa s'admet a tràmit i que, ara, és el torn que el “magnífic equip” de la Conselleria d'Hisenda corregisca les seues “deficiències”. “És admetre a tràmit per poder treure una llei valenciana unànime que vaja a Madrid i deixar-nos de romanços”, ha afegit.

Per part seua, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha instat el president a clarificar la seua postura sobre el finançament i ha criticat la seua proposta de donar més marge a les autonomies en els impostos indirectes, que veu com “una ocurrència de barra de bar”.

“No en té ni idea respecte al finançament”, ha criticat després d'assegurar que a Mazón “el va desautoritzar Eusebio Monzó”, secretari autonòmic d'Hisenda.

Mentrestant, el socialista ha destacat que “el Govern ha transferit 15.000 milions a la Comunitat Valenciana”, cosa que segons ell suposa que aquesta comunitat té “més diners que mai en la història”. “I malgrat això vostè té 2.400 milions sense pagar proveïdors, dependents, metges i professors”, ha dit a Mazón.

A la seua rèplica, el cap del Consell ha defensat que “el president de Fedea, l'Ivie, el fòrum econòmic de Galícia i tothom parla de la coresponsabilitat fiscal com una interessant reflexió per abordar”. “Una cosa tan senzilla com tindre veu i vot en els impostos indirectes”, ha subratllat.