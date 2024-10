Presidència busca un advocat que represente el Consell de Transparència en dos plets amb la Generalitat Valenciana

Presidència de la Generalitat Valenciana ha anunciat la licitació del servei de representació i assistència jurídica del Consell de Transparència en un judici per sengles recursos contenciosos administratius presentats per les conselleries de Sanitat i de Medi Ambient davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra resolucions de l’ens que vetla per la transparència.

Com que es tracta de dos plets entre organismes que depenen tots dos de la mateixa Generalitat Valenciana, l’Advocacia no pot representar totes dues parts. El Consell Valencià de Transparència està enquadrat en la Direcció General de Transparència que dirigeix José Tárrega.

Així doncs, Presidència (de qui depén tant l’Advocacia com el Consell de Transparència) ha licitat el servei d’assessoria i representació jurídica per 49.586 euros en un procediment de contractació obert simplificat amb tramitació urgent.

La resolució de l’aprovació de la licitació, firmada pel sotssecretari Joaquín Vañó, especifica que en tots dos casos l’Advocacia deté la representació jurídica –tant de Sanitat i Medi Ambient com del Consell de Transparència–, per la qual cosa es necessita la contractació de serveis jurídics externs de manera urgent per a tindre la representació i la defensa del Consell Valencià de Transparència pel que fa als recursos contra les seues resolucions.

Encara que els plecs de prescripcions tècniques del contracte al·ludeixen a la representació jurídica en els procediments judicials “presents i futurs” que afecten el Consell de Transparència, també es refereix als que estiguen actualment en tramitació “en la situació processal en què es troben”.

El contracte preveu que els advocats i procuradors adjudicataris exercisquen la defensa dels interessos del Consell de Transparència “amb la diligència deguda” i amb “prou dedicació i rendiment”.