El president de Ports de l’Estat contradiu el del Port de València sobre l’avaluació ambiental: “Si fa falta, caldrà fer-la, i punt”

“Si fa falta, caldrà fer-la, i punt. Evidentment comportaria temps i pot ser que l’empresa seleccionada desistisca o no. Els futuribles no es poden predir. Pensar que una altra DIA condemnaria el Port a no tindre l’expansió no és així”.

Francisco Toledo, president de Ports de l’Estat, entitat dependent del Ministeri de Transports, es mostra contundent en una entrevista que publica la revista Plaza en relació a si la tramitació d’una altra declaració d’impacte ambiental (DIA) posaria en risc el projecte de la polèmica ampliació nord del port de València".

Toledo contradiu així de manera clara l’argumentari que fins ara havia sostingut el president de l’Autoritat Portuària de València (APV), Aurelio Martínez, que en repetides vegades ha manifestat que els tres anys que com a mínim tardaria a executar-se una altra DIA posarien en perill la inversió de 800 milions d’euros d’inversió de la companyia TIL, filial d’MSC, en la construcció de la futura terminal de contenidors.

En l’entrevista, Toledo recalca repetides vegades que Ports de l’Estat no s’ha pronunciat encara sobre si l’ampliació portuària necessita una altra DIA que avalue els canvis duts a terme sobre el projecte original, perquè l’APV encara no els ha remés l’avantprojecte.

A més, afirma que la decisió sobre la necessitat d’una altra DIA es prendrà d’acord amb criteris tècnics i legals i que, si legalment no cal fer-la, no es durà a terme d’ofici.

Amb tot, el responsable dels ports espanyols afirma en l’entrevista de la revista Plaza, que edita el diari digital Valencia Plaza, que l’ampliació del port de València és necessària per una qüestió de saturació de les instal·lacions actuals i perquè hi ha un inversor privat disposat a cofinançar-la i nega que la construcció dels molls a l’interior de les aigües arrecerades tindrà efectes negatius per a les platges del sud.

Quant a l’accés nord, Toledo aposta per una solució “ferroviària fixa” en lloc de viària i qüestiona que l’única alternativa siga un túnel submarí tal com també venia defensant l’APV: “El Port de València ha d’apostar per una ferroviària fixa i, de fet, en l’ampliació que es planteja hi ha una terminal ferroviària perquè precisament l’empresa preseleccionada és una de les que més aposta pel ferrocarril. És el transport que a mitjà termini serà el que més s’ha d’utilitzar. Que el port de València tinga un accés únic és una feblesa. Però, per què ha de ser aqueix accés nord del túnel submarí i no uns altres?”.

No és la primera vegada que des d’organismes dependents del Govern es mostren discrepàncies amb la gestió de l’APV. Com va informar eldiario.es, Ports de l’Estat va frenar l’adjudicació de la nova terminal a TIL fins a determinar si l’ampliació necessita una altra DIA i fa poc l’Entitat Pública Empresarial de Sòl (SEPES), dependent del Ministeri de Transports, no va avalar l’adjudicació de quatre parcel·les de la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) del port de València condicionada a la recepció per part de l’Ajuntament d’unes obres que promou el mateix SEPES".