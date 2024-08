El primer any d’Ens Uneix en la Diputació de València: nou municipalisme o una mera pinça del PP contra l’esquerra?

Ens Uneix, la formació comarcalista liderada per l’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, compleix un any governant en la Diputació de València amb el PP de Vicente Mompó. La vicepresidenta de la institució provincial, Natàlia Enguix, ha valorat la gestió del primer exercici de govern “des del diàleg per a arribar al màxim consens, sempre de bracet dels responsables de cada ajuntament”. El paper d’Ens Uneix, segons ha destacat Enguix, se centra a donar estabilitat al pacte amb el PP que va arrabassar a l’esquerra l’única institució valenciana en què el PSPV-PSOE i Compromís tenien opcions de governar després de les últimes eleccions autonòmiques i municipals.

La traumàtica eixida del PSPV-PSOE de Jorge Rodríguez, a conseqüència de la seua imputació en el cas Alqueria, del qual va ser absolt, va propiciar la creació d’una nova formació amb seu a Ontinyent, però que, després de la seua incorporació a la Diputació de València, aspira a aliar-se amb altres partits comarcals o locals. L’última batalla ha sigut a Sueca, amb la moció de censura pactada entre el PP, Compromís i Sueca per Davant, vinculada a Ens Uneix, per a desallotjar l’alcalde socialista Dimas Vázquez. En una entrevista dilluns passat en Les notícies del matí d’À Punt, Enguix va sostindre que la formació pretén aliar-se amb partits homòlegs més enllà de la comarca de la Vall d’Albaida.

Per part seua, Roger Cerdà, alcalde socialista de Xàtiva, ha anhelat que la intenció d’Ens Uneix “no siga obrir la porta d’eixida al PSPV dels governs municipals”, en referència a la moció de censura a Sueca. Cerdà ha afirmat dimarts en À Punt que els socialistes valencians mantenen un “procés de diàleg constant” amb la formació de Jorge Rodríguez “amb la ferma esperança que aquest partit municipalista done suport a les polítiques progressistes”. Enguix reitera la invitació cursada al PSPV-PSOE i a Compromís per a negociar els pròxims pressupostos de la institució provincial. “Confie plenament en la capacitat de negociació d’aquest equip de govern”, postil·la.

D’altra banda, Ontinyent i la Diputació de València continuen sent els punts de referència d’Ens Uneix. La vicepresidenta primera destaca “el bon tàndem” amb el PP i l’equip de Vicente Mompó, alcalde de Gavarda, “des del respecte i una visió molt similar del municipalisme i les seues necessitats”.

“Mai hem ocultat la nostra implicació amb Ontinyent i la comarca de la Vall d’Albaida, entre altres coses, perquè era de justícia garantir els fons per a transformar una ciutat i una comarca que van estar aïllades fins a l’arribada de Jorge Rodríguez a l’Alcaldia d’Ontinyent fa ja 13 anys”, afirma Enguix. La formació comarcalista va assumir les àrees de Cooperació, Igualtat o Memòria, “de gran importància per a les veïnes i veïns de tots els municipis valencians”, segons el parer de Natàlia Enguix.

La batalla de la memòria democràtica

No obstant això, Enguix ha destacat amb la seua gestió al capdavant de l’àrea de Memòria, que ha exercit de contrapés a l’abandó en la matèria protagonitzat per la Generalitat Valenciana. Així doncs, la Diputació de València ha finançat nombroses actuacions d’exhumacions de fosses situades a la província, mentre que el PP i Vox van aprovar en el parlament autonòmic la polèmica ‘Llei de concòrdia’.

Mentre el seu soci del PP deroga la legislació autonòmica de memòria, amb un text criticat per les universitats públiques i pel Consell Valencià de Cultura, Enguix ha recriminat a l’executiu de Pedro Sánchez no haver desenvolupat ni aplicat la llei estatal. “La legislació no serveix de res si no s’executa, i en el cas del Govern central ha de posar-se les piles i activar el registre de persones afusellades o facilitar els tràmits per a obtindre la condició de víctima del franquisme. En definitiva, aplicar una Llei de memòria democràtica que s’ha quedat en un anunci, com la inversió de mig milió d’euros en projectes de memòria que no s’han desplegat en la nostra província”, afirma Enguix.

La vicepresidenta primera de la Diputació de València recorda que la institució provincial “inverteix cada any més d’un milió d’euros en ajudes a familiars per a l’exhumació i la identificació de víctimes; als ajuntaments per a memorials i infraestructures de la memòria com ara refugis i trinxeres, i també en la part pedagògica, fonamental per a donar a conéixer la història completa i que no es torne a repetir aquesta part fosca del nostre passat recent”.

Enguix sosté que la Diputació de València s’ha convertit en “un mur de contenció per a protegir la memòria”. “Però també m’agradaria treballar de la mà amb altres institucions, com la Generalitat i, per descomptat, el Govern que va aprovar una llei que no aplica”, afig.