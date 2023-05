Primeres eixides voluntàries en Ford Almussafes amb la idea de cobrir el 50% dels 1.124 acomiadaments abans de l’estiu

El 4 d’abril passat, la direcció de Ford a Almussafes i UGT, sindicat majoritari, van arribar a un acord per a escometre un expedient de regulació d’ocupació (ERO) que suposa una reducció de 1.144 empleats, un 18% de la plantilla. Intersindical, l’altra organització amb representació en el comité, no va subscriure el conveni.

Segons l’acord, s’estableixen prejubilacions a partir dels 53 i 54 anys amb el 75% del sou, ampliable al 80% a partir dels 57 anys, fins als 62 i 63 anys respectivament. Per als treballadors de fins a 54 anys complits en el moment de la baixa, s’estableixen indemnitzacions de 45 dies per any amb un màxim de 42 pagues, més el complement per antiguitat, a més d’una gratificació especial. Quant a les eixides voluntàries, s’estableix un incentiu de 40.000 euros per a les prèvies al 30 de juny i de 20.000 euros per a les prèvies al 30 de setembre.

Un mes després de rubricar el conveni, han començat a produir-se les primeres eixides voluntàries. Així ho ha confirmat UGT després d’assistir dimarts a una reunió en els despatxos de la Inspecció de Treball, perquè aquesta emeta l’informe preceptiu sobre la negociació de l’ERO. Segons el sindicat, la intenció és que abans de les pròximes vacances d’estiu s’arribe al 50% de les 1.124 baixes pactades.

També s’han iniciat els primers passos per a les eixides del personal nascut el 1966 o amb anterioritat que s’han adherit al programa de prejubilacions, amb el lliurament del full de càlculs. Durant els pròxims dies es produiran els contactes amb l’asseguradora i a continuació es formalitzaran els plans personalitzats d’eixida.

En tots dos casos, i “per evitar qualsevol eixida de manera atropellada”, UGT i l’empresa han acordat que s’establisca el marge de preavís de 15 dies.

D’altra banda, a partir de dimecres operarà l’empresa consultora per a tutoritzar i informar els interessats en els plans de recol·locació, una vegada han formalitzat la seua baixa voluntària, sobre els quals “s’ofereixen un 100% de garanties”, ha apuntat UGT.

“En definitiva, hui s’inicia la posada en marxa de la solució a un enorme problema que se’ns havia plantejat, com és l’excedent de 1.124 companyes i companys, i que haurà de finalitzar el mes de desembre amb el 100% d’eixides voluntàries”, ha indicat el sindicat.

Les causes principals d’aquesta retallada són la menor càrrega de treball prevista pel fet de cessar la fabricació aquest mes d’abril dels models S-Max i Galaxy. D’aquesta manera, la factoria valenciana tan sols fabricarà el Kuga i el Transit, aquest últim model també amb data de caducitat (encara desconeguda), per la qual cosa tan sols es produirà en les instal·lacions valencianes el Kuga fins que comencen a fabricar-se els models elèctrics.

Tot que la planta d’Almussafes va ser la triada per a produir els vehicles elèctrics de Ford a Europa, una decisió que va assegurar la càrrega de treball en els pròxims anys, la companyia ha avançat més d’una vegada que la transformació de la producció suposarà redimensionar la plantilla, perquè es requerirà menys mà d’obra.