Primeres Falles de la nova normalitat: multes de 100 euros per no portar màscara en mascletades i atenció 24 hores davant d’agressions sexuals

La ciutat de València afronta el repte d’organitzar unes Falles dins de la nova normalitat, és a dir, en plena convivència amb la situació de pandèmia, però en un context sanitari de baixa incidència.

En aquest context, la Regidoria de Protecció Ciutadana ha organitzat un dispositiu de seguretat en què participaran 1.800 policies locals i 600 bombers, per garantir unes Falles “pràcticament normals, però amb màscara”.

Aquesta és la idea que ha transmés el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, en una compareixença pública que va tindre lloc dimecres, en què va estar acompanyat pel cap de la Policia Local, José Vicente Herrera, i el cap del Departament de Bombers, Enrique Chisbert, en què va afirmar: “Després de dos anys de pandèmia, podem dir que estem davant un dels reptes més importants de la història recent de la ciutat de València, però sincerament crec que hi estem preparats, perquè fa més d’un any que estem treballant-hi”.

Així mateix, el regidor va destacar que “les Falles de setembre van ser una experiència sobre el terreny molt útil. Aquestes Falles seran normals, llevat de la màscara, que és la nostra assegurança de vida”. Sobre aquest tema, Cano va recordar que en les mascletades i en tota aglomeració n’és obligatori l’ús i que, en cas de no portar-la, la Policia Local imposarà les sancions corresponents de 100 euros. Per aquest motiu va demanar que durant l’espectacle la gent s’abstinga de menjar o beure per no haver de llevar-se-la.

Des de la regidoria s’ha treballat a crear un dispositiu de seguretat “que permetrà el desenvolupament d’unes Falles com les del 2019, però en una situació de pandèmia. A més se sumen els dos anys de contenció de la gent en moltes de les qüestions que per a tothom són normals i habituals, com és viure unes festes al carrer”, va afirmar Cano.

Atenció Grup Gama

Un dels aspectes que des de l’àrea de Protecció Ciutadana s’ha tractat de potenciar mitjançant aquest operatiu de seguretat són els delictes d’odi i la violència contra les dones. Segons va explicar Cano “volem que les Falles evolucionen i siguen cada vegada més obertes, més plurals i més igualitàries, volem extirpar de la festa aquesta mena de situacions”.

Per fer-ho s’ha creat un protocol d’actuació del Grup d’Atenció al Maltractament (Gama) de la Policia Local, que disposarà des del dia 15 al 19, durant les 24 hores del dia, d’una unitat mòbil d’atenció especialitzada, així com una patrulla de reforç durant el torn de nit, per atendre els casos que es puguen presentar.

“Hem buscat l’aliança i la complicitat de tots els agents de la ciutat, des de les comissions falleres, al sector de l’hostaleria o del taxi, per treballar en aquest tipus de situacions que es produeixen especialment a la nit”, va precisar el regidor, que va afirmar que “també s’ha treballat amb les comissions falleres, perquè si es produeix una situació d’abús o d’ofensa, sàpien com actuar i siguen capaces de contactar amb les unitats del grup Gama”.

Protecció del patrimoni històric

L’operatiu de Falles també preveu un operatiu especial dotat de quatre agents, destinat a protegir les zones amb especial interés històric, especialment les que afecten l’entorn de la Llotja, el Mercat Central i la plaça de Bruges. Per fer-ho, la Policia Local s’ha posat en contacte amb les comissions de les falles de l’entorn que organitzen revetles per tractar de coordinar-se i evitar així que es produïsquen actes “incívics”, especialment durant la nit.

Dispositiu de seguretat i restriccions al trànsit

El centre de València quedarà tallat al trànsit el dia 16 de març des del migdia fins a les quatre de la matinada posterior a la cremà de les falles. El perímetre interior afectat comprén la marginal dreta de l’antic llit del Túria, el pont de les Glòries Valencianes fins a la plaça d’Amèrica i les Grans Vies, inclosa la plaça d’Espanya i el pas inferior del passeig de la Petxina. Els vehicles d’emergències i de servei públic sí que podran circular. Igualment, de l’1 al 15 de març la policia local tallarà progressivament el trànsit del centre de la ciutat al voltant de la plaça de l’Ajuntament dues hores abans de l’inici de la mascletada.

Hi haurà restriccions al trànsit en els principals actes de les festes, com la Crida, les mascletades, l’Ofrena o els castells, entre altres. Per al tancament de la plaça de l’Ajuntament durant la mascletada es destinaran 79 agents, cosa que suposa una reducció respecte d’anys anteriors, gràcies a la conversió en zona de vianants de la plaça, que permet optimitzar els recursos.

L’operatiu dels castells es reforçarà fins amb 112 agents. “La cremà enguany s’avança a les 22 hores, perquè al setembre es va fer així i vam comprovar que fa que la utilització dels recursos siga més eficient, tant en el que afecta el departament de bombers com el servei de neteja”, va remarcar el regidor de Protecció Ciutadana.

Tal com va subratllar el cap del Departament de Bombers, “l’operatiu de la cremà mobilitzarà 331 bomberes i bombers i 120 vehicles, en una nit en què la ciutat té 600 focs controlats, un esdeveniment difícil de reproduir en qualsevol altra ciutat del món”

De la seua banda, el cap de la Policia Local va assegurar que afronten “les Falles amb total seguretat, i amb prou recursos”. “Estem perfectament coordinats amb el Cos Nacional de Policia, i comptem amb un centre mòbil de coordinació, que estarà disponible en tots els grans actes”, va afegir Herrera, que va destacar el paper tan important que exercirà la Unitat de Drons: “Els drons seran molt útils per a analitzar el comportament de la gent en les aglomeracions i previndre possibles allaus”.

Per acabar, Cano va recordar que “seguim en pandèmia” i va fer una crida a la ciutadania a “la responsabilitat i al civisme, com a principals factors per a viure unes Falles segures, sense necessitat de crear un estat policial, tal com es fa en aquests dos últims anys”.