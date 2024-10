El projecte per a reobrir l’hotel Sidi preveu una capacitat de fins a 3.664 persones en ple Parc Natural de l’Albufera

Un hotel amb capacitat per a un total de 3.664 persones, dels quals fins a 643 serien hostes allotjats en 261 habitacions. Aquests són només alguns detalls del projecte de rehabilitació que Divarian Propiedad SA i Coral Homes SL, propietaris del Sidi Saler, van presentar a l’Ajuntament de València el 2019 per a reobrir l’establiment.

En aquestes dades d’aforament s’inclouen els quatre salons previstos, tres restaurants, dos menjadors per a celebracions i altres tants bars. La proposta preveu una inversió de 6,5 milions d’euros per a un establiment que podria aspirar a una categoria entre quatre i cinc estreles que es ven com a sostenible pel fet d’incloure elements d’estalvi energètic, utilització d’energies renovables i construcció amb materials naturals. Per exemple, el revestiment exterior de les façanes principals es proposa amb elements de fusta.

No obstant això, un recinte amb una activitat de dimensions semblants difícilment podrien resultar compatibles hui dia amb la seua ubicació al Parc Natural de l’Albufera per l’impacte que tindria en l’àmbit acústic, lumínic i de trànsit, aspecte que ja van ressaltar els tècnics municipals en un dels informes emesos abans que es denegara a la propietat llicència d’obres i activitat sol·licitada, un tràmit que està judicialitzat.

Segons el document emés pel Servei de la Devesa sobre l’afecció de l’activitat hotelera per a l’entorn i sobre les implicacions d’un possible enderrocament, el document és contundent: “La reobertura de l’hotel representaria una involució en la protecció del Parc Natural que tindria un efecte durador. Si l’hotel tornara a entrar en funcionament es convertiria en un focus de contaminació acústica i lumínica i incrementaria la pressió antròpica de la Devesa en general i de platja de la Garrofera en particular, sobretot en horari nocturn. Sobre la base de les múltiples experiències fetes de restauració dels hàbitats dunars de la Devesa que també van ser edificats pot assegurar-se que és tècnicament factible la recuperació de tots els hàbitats esmentats en els terrenys ocupats actualment per l’hotel Sidi Saler”.

En les últimes setmanes s’han esdevingut uns quants incidents en el recinte hoteler derivat de la pretesa ocupació d’alguna de les seues habitacions, a pesar que té vigilants de seguretat. L’últim es va produir dissabte passat 28 de juliol quan es va incendiar una part de l’immoble. Sobre aquest tema, l’alcaldessa de València, María José Catalá, que va afirmar que negocia amb els propietaris per a la reobertura de l’hotel amb un projecte que siga “sostenible al 100%” sense aclarir si han presentat una proposta alternativa, va comentar sobre l’incendi: “Crec que hi ha una realitat que és que cal donar eixida a l’immoble. Així no podem continuar”. En els últims quatre anys de l’anterior executiu municipal d’esquerres, no es té constància d’incidents.

Sobre aquest tema, Acció Ecologista-Agró, entitat personada en la causa judicial relativa a la denegació de les llicències per part de l’Ajuntament a la propietat, va denunciar dimarts que la propietat del Sidi Saler està utilitzant els pretesos “ocupes” per a justificar la pervivència de l’hotel.

“Les denúncies en premsa assenyalant la presència de persones en possible situació de marginació dins de l’edifici han nascut i s’han intensificat amb els procediments judicials vistos per a sentència. La propietat ja va advertir i va vaticinar fa anys que, si no es concedia la llicència, amb probabilitat seria ocupat. Acció Ecologista-Agró ha denunciat aquest assenyalament i adverteix que la reobertura del Sidi Saler sí que pot suposar veritables molèsties per al Parc Natural i els veïns”, van comentar.

L’organització va considerar que l’existència d’ocupes no és casual, sinó que respon “a una estratègia premeditada amb molt de temps d’antelació per la propietat de l’Hotel Sidi Saler; una pèssima tàctica amb què s’intentaria condicionar la justícia, l’Ajuntament i l’opinió pública perquè s’autoritze la reobertura de l’Hotel Sidi Saler” i va afirmar que el projecte presentat a l’Ajuntament per a obtindre la llicència diu literalment: “Després d’aquest procés de deterioració i ocupació, que pot ser llarg, s’haurà d’arribar finalment a l’enderrocament de l’edifici i, a més del cost econòmic de la demolició, estimat aproximadament en 4 milions d’euros, si és que l’actuació es fa amb una gestió correcta dels materials d’enderrocament, la demolició tindria un alt cost mediambiental, ja que generaria més de 32.000 tones de materials l’única finalitat dels quals seria depositar-los en abocadors, és a dir es generarien més de 32.000 tones d’escombraries”.