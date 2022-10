Prop de 2.000 persones es manifesten a València per a reclamar major sobirania

Prop de 2.000 persones s'han manifestat aquest 9 d'Octubre a València per a reclamar major sobirania autonòmica. La marxa, custodiada per una forta presència policial, ha transcorregut sense incidents pel centre de la ciutat amb el lema “Guanyem sobiranies”.

La manifestació organitzada per la Comissió 9 d'Octubre reclama un augment de les quotes d'autogovern de la Comunitat Valenciana, de la seua capacitat legislativa i un major finançament, i ha defensat els valors democràtics enfront de l'extrema dreta. A més, els assistents han portat altres pancartes amb lemes com 'Sobirania', 'Guanyem drets, guanyem llibertats. Fem país', 'Sembrem poble, construïm país', 'La llengua l'hem de *guanyar dia a dia' o 'València en lluita', i han enarborat diverses banderes del País Valencià, republicanes, estelades i amb els logos dels partits polítics.

A la reivindicació han assistit dirigents com la consellera de Participació i Memòria Democràtica, Rosa Pérez, també coordinadora d'Esquerra Unida; la dirigent de Més-Compromís, Àgueda Micó; la diputada de Podem Rosa Medel o el regidor de Mobilitat, Giuseppe Grezzi. Durant el recorregut, des de la Plaça de Sant Agustí fins al Parterre, diversos grupuscles han increpat al diputat d'Esquerra Republicana Gabriel Rufián, que ha acudit amb membres del seu partit a la marxa.

Aquesta manifestació ha coincidit en lloc i hora amb altres dues marxes, la de Coordinadora Obrera Sindical (COS) i la de l'Associació Sociocultural Puny i Lletra, a la qual s'han sumat altres dues procedents dels barris de Benimaclet i Malilla. El portaveu de l'organització convocant, Toni Gisbert, ha exigit a la Policia Nacional, a les forces de Seguretat de l'Estat i a la Delegació del Govern en la Comunitat “que s'acaben aqueix tipus d'actes tan absolutament lamentables com el reconeixement de la Policia a grupuscles o membres de l'extrema dreta violenta”, en referència a l'homenatge al líder ultra José Luis Roberto en la Policia de Paterna.

“El País Valencià està actuant com un dic de contenció de l'extrema dreta, perquè hi ha dos models: o País Valencià o extrema dreta”, ha ressaltat, al mateix temps que ha assegurat que “la dreta només es planteja governar amb l'extrema dreta i, per tant, implantar un model d'extrema dreta que en la societat valenciana és minoritari perquè s'està a favor d'un altre model molt més respectuós, democràtic i de benestar”, ha incidit Gisbert.