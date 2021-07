Una protectora es querella per prevaricació i maltractament contra l’alcalde de Xàtiva per deixar a la seua sort un miler de gats

El gat Oswald va morir per un possible enverinament, Nina, Pelusa, Garfil i Panterito atropellats, Sam per deshidratació extrema. Són algunes de les morts de felins xativins que recull la querella per prevaricació i maltractament que han presentat l’associació protectora d’animals Una Huella en el Corazón i els responsables de les colònies felines contra l’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, i l’edil Remedios Sinisterra per haver tombat el conveni de col·laboració amb els animalistes que permetia el control de la població felina amb campanyes d’esterilització que n’eviten la reproducció descontrolada.

La decisió, recorreguda, ha provocat una “situació d’abandó i desprotecció” de les colònies que ha deixat als felins a la mercé d’“atropellaments, fam, malalties víriques, enverinament, atrapaments en motors de vehicles, reproducció massiva i deshidratació”, segons la querella. A més, qualsevol malaltia, “per lleu que resulte”, provoca que la defunció de l’animal es produïsca sense res que mitigue el seu sofriment, cosa que allarga cruelment l’agonia de l’animal”.

La querella destaca que l’eliminació del programa d’esterilitzacions propicia un “creixement exponencial” de naixements de cadells felins que, “en un elevat percentatge, no aconsegueixen superar els primers dies de vida”. Així, les dues associacions denuncien que el consistori de Xàtiva, governat pel PSPV-PSOE, ha extingit el” únic instrument que permetia la protecció dels animals”.

El conveni, liquidat el 9 de desembre de 2020 per un decret de l’alcaldia, permetia a l’associació Una Huella en el Corazón controlar les colònies de gats i la població felina amb campanyes d’esterilització que evitaven el creixement demogràfic descontrolat mitjançant el mètode de captura, esterilització i solta. Així doncs, actualment “no hi ha cap sistema de protecció de les colònies felines”, una competència municipal.

En les colònies hi havia censats 213 gats. A conseqüència de la “falta d’un pla de control i protecció”, abunda la querella, han nascut 810 nous felins, amb la qual cosa la població de gats xativina s’eleva a 1.023 exemplars. La querella també adjunta desenes de fotografies dels felins malmesos, “la defunció dels quals és directament imputable als querellats”.