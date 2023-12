El PSPV alerta que la modificació de les lleis de protecció del territori “suposa tornar a l’urbanisme salvatge”

Les reformes de les lleis de protecció del territori que prepara el Consell de Carlos Mazón han posat en alerta l’oposició en les Corts Valencianes. L’executiu autonòmic ha fet els primers passos a modificar les normes que afecten els plans urbanístics, els projectes d’inversió i els plans industrials, plantejant una relaxació dels tràmits i un canvi en els processos, eliminant el tràmit de la consulta prèvia obligatòria en els grans projectes.

Divendres el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publicava el decret que modifica la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge (Lotup) i reduirà la transparència en els grans projectes. La modificació elimina l’obligatorietat de la consulta prèvia en la presentació dels anomenats projectes estratègics, les grans inversions industrials, urbanístiques o d’oci que vulguen instal·lar-se en sòl valencià. L’executiu autonòmic decidirà “cas per cas” si ha de fer-se la consulta pública prèvia o no, en “els termes previstos” en la legislació, amb l’objectiu d’“acurtar i agilitzar terminis”. La Conselleria d’Infraestructures ha posat en el mateix paquet la reforma de la llei de protecció del territori i la rebaixa del preu del transport públic; atés que formen part del mateix decret, el mecanisme que fa indivisible la votació en les Corts Valencianes.

En aquest sentit, des del PSPV alerten de les “conseqüències irreparables” del canvi: “Eliminar la consulta prèvia suposa tornar a l’urbanisme salvatge i un menyspreu a la transparència i la participació”, denuncia l’exconsellera de Territori i diputada María José Salvador. La dirigent socialista ha criticat que “Mazón, de la mà de Vox, aposte per un urbanisme a la carta que va en contra de la normativa bàsica europea i estatal sobre la consulta prèvia” i ha explicat que “el que volen aconseguir amb aquesta modificació de la legislació és tornar a un model que no ens podem permetre”. “Tots sabem com acaba la barra lliure en matèria urbanística, només hem de veure la nostra història”, ha asseverat la diputada, que apunta que “els valencians i valencianes encara estem pagant de les nostres butxaques després de les sentències que van caure a la conselleria a conseqüència d’una mala organització i d’un creixement sense límit”.

En un escrit de resposta, el PP assegura que la nova tramitació “garantirà que es complisquen totes les mesures mediambientals en els projectes”. La portaveu adjunta del grup parlamentari, Laura Chuliá, defensa que “amb aquesta reforma es podrà agilitzar l’arribada d’inversions i, per tant, la creació de llocs de treball per als valencians”. Així mateix, assegura que l’objectiu “és complir el compromís d’eliminar burocràcia, agilitzar procediments i donar més seguretat jurídica a les inversions”.