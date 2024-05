La Xarxa d'Alcaldies del departament de salut de Manises celebra la reversió de l'hospital i exigeix inversions

La Xarxa d'Alcaldies del departament de salut de Manises -conformat per les principals localitats amb alcaldies progressistes- ha qualificat de “històric” aquest dia en què la gestió sanitària que es presta a més de 214.000 veïns i veïnes de 14 municipis torna a ser pública, després de 15 anys en mans de l'empresa concessionària Sanitas.

Per aquest motiu, aquesta xarxa d'alcaldesses i alcaldes exigirà que el departament experimente un enfortiment, una inversió important i un increment de personal que done una major agilitat als procediments i una més i millor qualitat assistencial.

Els representants dels municipis que formen part de la Xarxa d'Alcaldies han aprofitat la reunió que han mantingut amb el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, per a sol·licitar-li informació sobre qual és el seu full de ruta per a aquest departament de salut, quina és la inversió que té prevista i per a advertir-li que la Xarxa estarà vigilant perquè es garantisca una gestió eficient i de qualitat.

L'alcaldessa de Quart de Poblet, Cristina Mora, ha advertit “que ningú espere que ara ens relaxem. Hem estat treballant amb responsabilitat en tot moment perquè el nou Consell de la Generalitat no paralitzara el procés de reversió. I ho hem aconseguit amb el suport de la ciutadania. No podíem permetre que els nostres veïns i veïnes continuaren patint les conseqüències d'un model privatitzador en clar retrocés, com demostra la creació de noves 400 places per a professionals, anunciada pel conseller. Ara continuem tenint un compromís amb la ciutadania i estarem vigilants per a garantir que s'està prestant una assistència eficient i de qualitat a la ciutadania”.

Per part seua, l'alcalde de Manises, Javier Mansilla, ha assenyalat que “és un dia important per a tots els municipis que hem lluitat durant anys perquè aquest hospital deixara de ser de gestió privada. Sempre hauria d'haver sigut de gestió pública. Esperem i estem convençuts que, a partir d'ara, el servei que es prestarà serà millor, es prevaldrà la salut i el servei als i les pacients i deixarà de ser un negoci”.