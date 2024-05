La Mesa de les Corts Valencianes rebutja la candidatura afí al PP i deixa el número dos d’Antifrau com a únic aspirant a la direcció

La Mesa de les Corts Valencianes acorda excloure la candidatura d’Eduardo Beut, exdelegat de l’Agència Tributària, per a la carrera per a dirigir l’Agència Antifrau. La cambra adopta la decisió instada pels lletrats, que consideren que l’Associació Espanyola de Gestors per a l’Administració Pública (AEGAP) no té prou rang per a fer una proposta pel fet de no ser una entitat que treballa contra el frau i la corrupció. D’aquesta manera, l’únic candidat per a l’organisme és Gustavo Segura, actual director d’Anàlisi i Investigació de l’Agència Valenciana Antifrau.

Segura va ser proposat per la Plataforma per la Lluita contra la Corrupció, la Fundació per la Justícia, l’Observatori Ciutadà Contra la Corrupció i Acció Cívica Contra la Corrupció. Aquesta última organització va ser la que va demanar als lletrats que replantejaren la proposta de Beut, per considerar que l’agrupació de gestors no tenia prou trajectòria.

Els grups de l’oposició, el PSPV i Compromís, insten la cambra a continuar amb el procés de renovació de l’Agència, que d’ací a poc quedarà en interinitat pel fet de caducar el mandat de Joan Llinares. Mentre passa això, les Corts tramiten la reforma de la Llei de l’Agència Antifrau plantejada pel PP, que deixa en una majoria simple l’elecció del director. Si el bloqueig a la renovació continuara, hi hauria la possibilitat que la nova llei i les seues noves majories ja estigueren en vigor.

Entre l’oposició, el socialista José Muñoz ha augurat que “el PP controlarà Antifrau com siga” gràcies a la reforma registrada pels populars. El portaveu de Vox ha apuntat que el seu grup sí que farà costat a Joan Llinares i Compromís insisteix a accelerar la renovació. Suposarien, entre els tres, 59 dels 99 vots del Parlament. Els populars no han volgut avançar el sentit del seu vot fins que comparega el candidat.