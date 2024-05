Antonio Rodríguez, director general de Consum: “Tenim molt clar de mantindre els preus competitius és l’única manera de mantindre el mercat”

“Mantindre els preus és l’única manera de mantindre el mercat”. El director general de Consum, Antonio Rodríguez Lázaro, apunta a una política de “contenció de preus” en la cadena cooperativa de supermercats com una de les claus dels seus bons resultats. La cooperativa valenciana va incrementar les vendes en un 13,6% i va disparar els seus beneficis un 75% l’any passat, l’últim del seu predecessor, Juan Luis Durich, en la direcció.

El responsable de la cadena ha apuntat per al 2024: “Continuem mantenint l’esforç per l’ajust dels costos i la política de contenció de preus”, que es va traduir l’any passat en 40 milions d’euros en reduir un 1% del marge brut. Els últims quatre anys, amb la pandèmia i la inflació, “han posat a prova la nostra organització en molts sentits”, va destacar en la presentació de resultats. El director general insisteix en el caràcter social de la cooperativa pel que fa als preus i una aposta clara per la marca pròpia, que els clients demanen més en moments d’incertesa econòmica.

L’exercici 2023 va vindre “marcat per una alta inflació, l’increment de costos induïts per l’augment dels preus d’origen i els costos de producció més alts”. “Estem tranquils, perquè el sector de la distribució és el més competitiu d’Europa, els preus són els més baixos i tenim molt clar de mantindre els preus competitius és l’única manera de mantindre el mercat. Som tan competitius en preus com el millor del mercat”, va afirmar el director general de Consum.

Encara que les xifres de facturació estan relacionades amb la inflació, va destacar que la cooperativa “ha guanyat fidelitat” augmentant un 4% els seus clients i un 6,5% les vendes en volum, mentre que en el conjunt del mercat nacional aquestes vendes han pujat de mitjana un 0,9%.

Una de les claus de l’augment de beneficis està en la reducció de costos energètics: segons va detallar, han arribat a un acord amb Endesa per a tindre electricitat procedent d’horts solars, han instal·lat plaques en els supermercats i busquen garantir que el seu proveïment provinga de fonts renovables. L’acord, tancat per a les pròximes dues dècades, permetrà a la cadena estabilitzar els costos energètics.

Pel que fa als treballadors-cooperativistes, Rodríguez destaca que Consum ja ha implantat la jornada laboral de cinc dies en tota la seua xarxa de botigues i plataformes, “convertint-se en la primera empresa del sector del comerç al detall a aplicar aquesta mesura de conciliació en totes les seues botigues”. Més de 18.000 treballadors s’han beneficiat d’aquesta mesura.

Consum ha creat 1.879 llocs de treball nous el 2023, un 9,7% més, fins a arribar a una plantilla de 21.216 treballadors. El director general va explicar que les previsions per a enguany seran generar una xifra de llocs de treball “similar”, unes previsions que considera conservadores.