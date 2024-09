À Punt augmenta les hores de programació pròpia i directes a la seua nova temporada

La televisió pública valenciana À Punt comença la seua nova temporada el 9 de setembre disposada a revolucionar la seua graella. La televisió autonòmica estrena dos grans magazins en directe, un al matí i un altre a la vesprada, i afegeix la tornada dels programes estrella de la cadena al prime time.

Per al director general d'À Punt, Alfred Costa, l'impuls de la Generalitat a la cadena “ha permès activar alguns projectes destinats a aconseguir tres objectius prioritaris: incrementar la producció pròpia i les hores de directe fins al 80% de la graella; apostar encara més per la proximitat; i ser motor del sector audiovisual valencià com a indústria estratègica en la creació de llocs de treball i dinamitzadora de l'economia local, a més d'activar la ficció seriada com a marca d'identitat de la casa”.

La primera gran aposta és Bon dia Comunitat Valenciana, el magazín matinal presentat per Ximo Rovira i Gemma Juan. De dilluns a divendres, de 10.00 ha 13.00 h, oferirà una experiència completa d'actualitat i entreteniment. Durant tres hores en directe, el programa abordarà una gran varietat de temes socials, culturals, d'actualitat, festes, consum, treball o educació que afecten totes les comarques.

Presentat per Àlex Blanquer, En directe és la segona gran estrena d'À Punt. De dilluns a divendres, de 18.30 a 20.30 h, aquest magazín oferirà multitud de connexions en directe i reporterisme. Cada dia, un equip de set reporters que coneixen de molt a prop els pobles que visiten ens acostaran la darrera hora i les millors històries, i articularan actualitat i servei públic com a aspectes fonamentals de la cadena pública.

I en aquest nou curs televisiu 2024-2025, torna L'Alqueria Blanca, la sèrie més mítica de la televisió valenciana, que ja ha emès setze temporades i que ens mostra amb humor, senzillesa i amb to costumista molts dels valors, tradicions i cultura dels valencians.

Tornen els programes estrella al 'prime time'

Cada nit de dilluns a divendres tornen els programes estrella amb nous capítols per impulsar el prime time d'À Punt. A les 22:45 hores, els dilluns serà el torn dels reportatges de recerca de Zoom, els dimarts arribarà una nova temporada de l'esperat true crime L'hora fosca, els dimecres continua Valencians al món amb nous països fascinants per descobrir i els dijous s'estrena una nova entrega de Xinès xà, que mostra les noves aventures del xinès més valencià, Hu Zhao als pobles de la Comunitat Valenciana que visita. Aquesta temporada, Sagunt, Alcoi, Calp, Sueca, Altura i la Vila Joiosa són algunes de les destinacions.

Concursos i gastronomia

També continua cada dia la doble dosi de concursos i entreteniment que ens porta Atrapa'm si pots en horari de sobretaula, amb Òscar Tramoyeres, i després de l'informatiu de la nit, A la saca, que presenta el també humorista Eugeni Alemany. Tampoc no faltaran noves receptes del programa de gastronomia La cuina de Morera, ara després de l'informatiu de migdia, o el programa de benestar animal adreçat al públic més familiar, com és Animalades.

Cinema de qualitat per a les nits del cap de setmana

Aquesta nova temporada ve carregada de ficció de qualitat per a les nits del cap de setmana. Els divendres, À Punt proposa una Nit de detectius amb pel·lícules de suspens i crims, mentre que els dissabtes l'entreteniment està assegurat amb El gran estreno, els millors llargmetratges en sistema dual, en castellà i en versió original.

Mentre arriben els protagonistes de L'Alqueria Blanca a la pantalla, la nit dels diumenges cal reservar-la per a sèries com Delta o Divuit, amb la participació de molts actors i tècnics valencians.

Més programes de producció pròpia

El full de ruta de la televisió pública passa per més i millor informació de proximitat. Cada matí a les 7:00 h, Xavier Borràs despertarà els valencians amb Les notícies del matí. A les 14:00 h, Marta Ventura ens oferirà tota l'actualitat del dia al NTC migdia, mentre que el NTC nit el presentarà Amparo Fernández. Els caps de setmana serà Carolina Salvador que porti tota l?actualitat.

A més, el 9 de setembre s'estrena també Grada 20:30, presentat per Juanma Melero i per Isabel Sánchez, i amb la col·laboració de veus molt destacades del periodisme esportiu. Alguns dels noms que debatran sobre l'actualitat esportiva són Cristina Bea, Pedro Morata, Paco Lloret, Fran Guaita, Hugo Ballester, Esther Collado, Dani Meroño, Manolo Montalt, Paco Polit o Kike Mateu, entre molts altres.

Ja per acabar cal destacar La via verda com a programa de producció pròpia, que compleix els cent primers programes l'11 de setembre. Amb Mathies Muñoz com a presentador, À Punt recupera el medi ambient i el nostre entorn com a referent informatiu.