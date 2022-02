Quatre de cada cinc agressors sexuals són coneguts per les seues víctimes i no tenen antecedents penals

Un treball del grup per a l’estudi de les Violència Sexuals (Sexviol), format per investigadores de quatre universitats públiques espanyoles (entre elles la Universitat de València), ha conclòs que entre el 2016 i el 2018 el 80% dels casos d’agressió sexual a Espanya corresponen a atacants coneguts per les víctimes que no presenten antecedents penals.

“La investigació ha analitzat 178 sentències de l’Audiència Provincial de Madrid, entre els anys 2016 i 2018 que revelen que en el 80% dels casos hi ha algun vincle personal entre víctima i victimari, i que es tracta de parelles o exparelles en el 17 ,4% dels casos”, destaquen les investigadores Esmeralda Ballesteros Doncel, sociòloga de la Universitat Complutense de Madrid i Empar Aguado, professora del Departament de Sociologia de la UV, ambdues del grup Sexviol. Es tracta de l’estudi Violencia Sexual en España, informe de su incidencia mediante el análisis de fuentes estadísticas y jurídicas, els resultats preliminars de les quals són accessibles ací i es deriven de la I Jornada Científica sobre Investigació i Intervenció sobre violència sexual a Espanya, de desembre de 2021.

Aquestes agressions es produeixen en habitatges en el 60,1% dels casos i no solen implicar l’ús d’armes (13,5%) o l’ocupació de violència física extrema (menys del 10%). “Es pot reivindicar que la violència sexual és violència de gènere ja que el 95,5% de les víctimes de les agressions sexuals eren dones, mentre que el 99,4% dels victimaris, homes”, afirma Empar Aguado.

Així mateix, no es pot associar aquesta violència a perfils asocials o patològics: un 70,2% dels victimaris no comptaven amb antecedents penals de cap mena i només un 1,7% dels processats tenien registrada alguna agressió sexual en el passat.

A més, les autores d’aquest treball, en què també hi participen la Universitat Complutense de Madrid, la Universitat Carlos III de Madrid i la Universitat de Jaén, aposten per invertir en polítiques públiques que potencien serveis d’acompanyament, assessoria jurídica i atenció especialitzada a les víctimes de l’agressió. Així mateix, Empar Aguado i Tania García en el seu article publicat a la plataforma de divulgació científica The Conversation, consideren essencial educar la ciutadania en prevenció de la violència de gènere, ja que “ningú està lliure de patir violència sexual i ningú és prescindible en el treball per a erradicar-la”.

El grup Sexviol va sorgir arran del cas Sant Fermí el 2016 per abordar mitjançant una perspectiva científica la realitat de les violències sexuals a Espanya. El 2017, va iniciar una investigació centrada a conéixer estadísticament el nombre d’agressions sexuals i va analitzar-ne els trets característics a partir de sentències judicials.

Organitzat pel grup Sexviol, aquest dimecres 16 de febrer arranca el Cicle de sis seminaris 2022 “Valoració Integral dels Danys Causats a persones que han patit Agressió Sexual: Impactes en la Salut i en Autonomia Social” a la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Complutense de Madrid. El primer és “Agressions sexuals. Una mirada panoràmica des de les investigacions sobre sentències judicials”.