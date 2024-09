Recta final per a liquidar el Consorci València 2007 amb una dotzena d’empleats a la vora de l’acomiadament

El Consorci València 2007, l’entitat participada pel Govern (40%), la Generalitat (40%) i l’Ajuntament (20% ) i creada el 2003 per a la gestió de la Marina amb motiu de la Copa Amèrica de vela, afronta la recta final, almenys sobre el paper.

L’ens està en procés de liquidació des que el novembre del 2021 la representació de l’executiu central decidira abandonar-lo després d’assumir l’Estat els 380 milions d’euros de deute que pesaven sobre aquest. L’eixida d’un dels socis de l’organisme va obligar a iniciar-ne la liquidació.

En aquest context, els representants dels 26 treballadors del Consorci han sigut convocats a una reunió dimecres a què també assistiran els liquidadors amb l’objectiu d’obrir el període de consultes “davant l’extinció dels contractes del personal laboral”. A més es tractarà “la subrogació de treballadors”.

I és que, dels 26 empleats, està previst que 12, en concret els que s’han encarregat de la marineria i de donar servei a les embarcacions privades que amarren en els diferents molls, seran subrogats per l’empresa que passarà a gestionar els amarraments i una part important dels espais de la Marina de València a partir d’octubre, una vegada es dissolga el Consorci. En concret serà la unió temporal d’empreses (UTE) formada per Serveis Marítims Port Eivissa i Ocibar la que assumisca el control, si els tribunals no ho impedeixen. Aquesta subrogació tampoc està exempta de polèmica, ja que els empleats perdran la condició que tenien fins ara d’empleats públics.

Per als 14 restants, està per veure la decisió final que s’adopte, encara que fins ara no se’ls ha donat més alternativa que l’acomiadament, sense detallar les condicions ni si es faria mitjançant un expedient de regulació d’ocupació (ERO), qüestions que s’haurien de resoldre en la reunió de dimecres.

No obstant això, tot el procediment des de l’inici de la liquidació fins a l’adjudicació del nou operador privat acabarà en els tribunals. Com va informar aquest diari, l’advocat dels treballadors, Manuel Mata, exsíndic del PSPV en les Corts Valencianes, presentarà un recurs als jutjats en un termini no superior a dos mesos en què, a més, demanarà la suspensió cautelar de la dissolució del Consorci i, per tant, de l’acomiadament dels empleats i de l’entrada del gestor privat previst per al mes d’octubre.

Segons el recurs administratiu plantejat el mes de juliol passat i rebutjat per l’organisme, “no es distingeix a quina modalitat de liquidació s’ha sotmés el Consorci, i és especialment greu la no publicació de l’acord furtant el debat administratiu i judicial de contractistes, treballadors i ciutadans”. I continua: “Per la via dels fets, que no per la via de l’acord del Consell Rector del Consorci València 2007, s’ha sotmés l’entitat pública a un procés fraudulent de dissolució ‘amb liquidació’, tot i que també per la via dels fets, totes i cadascuna de les activitats del Consorci han continuat exercint-se amb normalitat fins al moment, sense haver arribat a complir els objectius marcats en els seus estatuts, i, a més, aquestes activitats, també, continuaran sent exercides per la resta de les entitats consorciades, com si es tractara d’una dissolució ‘sense liquidació’”.

Tal com van acordar l’alcaldessa de València, María José Catalá, i la presidenta de l’Autoritat Portuària de València (APV), Mar Chao, serà una empresa la que gestione un 47% de la Marina de València (235.000 metres quadrats de superfície), en concret els amarraments i la Marina sud, mentre que la resta de l’espai quedarà sota control de l’Ajuntament de València i de l’APV, perdent així la ciutat el control unitari de la Marina i l’autonomia de què gaudia per a planificar els usos i les activitats dels espais.