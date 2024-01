Un recurs de l’EMT de València quan la presidia Grezzi lliura l’entitat del pagament de 10 milions en IVA

“Segons el parer d’aquest tribunal, les transferències aportades per l’Ajuntament de València a la interessada no poden considerar-se una contraprestació per una prestació de serveis feta a títol onerós, perquè això implica una relació jurídica en el si de la qual s’intercanvien prestacions recíproques, i és la retribució percebuda per qui efectua la prestació el contravalor efectiu d’un servei individualitzable prestat al beneficiari, circumstància que no concorre en aquest cas en què les aportacions fetes per l’Ajuntament només estan destinades a finançar la gestió dels serveis públics de la seua competència en la modalitat de gestió directa”.

El Tribunal Econòmic Administratiu Central es pronuncia en aquests termes en la decisió que ha emés pel que fa a la reclamació efectuada per l’Agència Tributària a l’Empresa Municipal de Transports (EMT), en concret, 10,5 milions d’euros en concepte d’IVA per les transferències fetes per l’Ajuntament a l’entitat per a finançar el servei dels busos urbans entre els anys 2016 i 2017. En els anys anteriors els fets haurien prescrit i posteriorment es va produir una modificació legal que efectivament eximia del pagament de l’IVA.

Després de la reclamació de l’Agència Tributària, l’EMT, presidida llavors pel regidor de Compromís, Giuseppe Grezzi, va interposar un recurs davant el tribunal esmentat, que ara li ha donat la raó, cosa que evita un desemborsament econòmic important a l’entitat, ara presidida per Jesús Carbonell, regidor del PP. Aquesta sentència no és ferma i es pot interposar recurs d’alçada davant el mateix tribunal.

Segons la sentència, a què ha tingut accés elDiario.es, aquestes assignacions pressupostàries transferides per l’Ajuntament “no compleixen els requisits necessaris per a qualificar-les de subvencions vinculades directament al preu (del bitllet), d’acord amb el que es disposa per la jurisprudència del Tribunal Suprem en les sentències del 15 d’octubre de 2020 (rec. 1974/2018) i el 30 de gener de 2023 (rec. 8219/2020), referides anteriorment”. En efecte, afig, “no hi ha una vinculació clara entre les aportacions fetes i un lliurament de béns o prestacions de serveis determinada, ja que, tal com es desprén de l’informe de la Intervenció de Comptabilitat i Pressupostos de l’Ajuntament de València, la seua quantia no s’estableix en funció de tarifes del servei i l’import d’aquestes assignacions es determina sense prendre en absolut en consideració la identitat o el nombre concret d’usuaris del servei prestat”.

Per tant, diu el tribunal, “es conclou que les dotacions pressupostàries controvertides no poden incloure’s en la base imposable de l’impost sobre el valor afegit i, en conseqüència, escau anul·lar l’acte impugnat”.

Sobre aquest tema, el president de l’EMT llavors i ara regidor en l’oposició de Compromís, Giuseppe Grezzi, ha comentat: “Una vegada més els tribunals ens donen la raó, demostració evident de l’òptima gestió de l’EMT durant els anys que he sigut president de l’empresa de transport públic. Aquest cas és molt sagnant, perquè vam rebre tota mena d’atacs i es van publicar tota mena d’informacions tergiversades i falses, al final s’ha demostrat que actuàvem de bona fe en defensa de l’interés i els diners públics. Mentre nosaltres estàvem ‘amb el cabet a la faena’, la dreta es dedicava a intentar desprestigiar l’EMT, però al final la veritat sempre ix a relluir”.