El regidor de Falles va adjudicar un contracte a dit a un membre del jurat de la fallera major de València en ple procés d’elecció

“Mitjançant moció dictada per la presidència de l’organisme autònom Junta Central Fallera (JCF), de data 2 d’octubre de 2023, es disposa (...) l’inici dels tràmits administratius necessaris amb vista a la contractació, sota la modalitat de contracte menor, del subministrament de complements distintius per al personal de la Junta Central Fallera amb empreses especialitzades”. Aquest és l’encapçalament de la resolució administrativa a què ha tingut accés elDiario.es per la qual el president de la JCF, Santiago Ballester (PP), va adjudicar a dit la contractació d’un lot de camises i polos amb l’escut de l’organisme brodat per 2.600 euros.

Una resolució que no deixaria de ser un contracte menor més dels molts que s’adjudiquen en qualsevol administració si no fora perquè es va adjudicar a un membre del jurat de la fallera major de València en ple procés d’elecció de la màxima representant de la festa.

La resolució està signada el 5 d’octubre passat pel secretari municipal i el 10 d’octubre pel regidor Ballester, dia en què l’alcaldessa María José Catalá va anunciar el nom de la fallera major mitjançant el tradicional acte de la telefonada des de l’hemicicle municipal.

En concret, el contracte es va adjudicar a l’empresa d’Eva Capilla, una de les tres persones del jurat que tria la direcció de la JCF per al procés de selecció, mentre les altres quatre les elegeix l’assemblea de presidents de les comissions falleres. Capilla té un extens currículum faller, perquè entre altres càrrecs ha sigut membre de la JCF des del 1988 fins al 2001 en delegacions de juntes locals, Secretaria o Cultura.

Encara que és cert que d’aquest fet no es pot deduir un intent de condicionar la voluntat del jurat per una qüestió purament numèrica (caldria posar d’acord almenys quatre dels set membres), també ho és que no sembla la decisió més estètica per a projectar el procés més adequat possible.

Es dona la circumstància a més que la JCF no va demanar cap oferta més a altres empreses del sector per contrastar preus, si bé és cert que per davall de 3.000 euros no hi ha obligació legal de fer-ho.

Fonts de la JCF han explicat a preguntes d’aquest diari que es va optar per contractar els serveis d’aquesta empresa per recomanació de la coordinadora de l’organisme, tenint en compte l’àmplia experiència de la firma i que ja s’havia contractat altres vegades, fins i tot asseguren que amb l’anterior equip de Govern de Compromís i el PSPV, obtenint sempre resultats òptims. A més, van afegir que, encara que en aquest cas és cert que no van demanar més pressupostos, és una cosa que sí que solen fer en la major part dels casos.