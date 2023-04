Un regidor de Vox a València denuncia l’“absència habitual” dels assessors del grup municipal perquè es dediquen al partit

“Com que els assessors feien funcions per al partit o funcions que desconeixíem els integrants del grup municipal, almenys en el meu cas, podien arribar tranquil·lament a les 10.00 o a les 11.00 del matí o directament un bon dia no aparéixer. Per això no semblava molt normal que, a l’Espanya que matina, a les 10.00 hores no hi haguera ningú en el grup municipal. I això era una cosa habitual”.

El regidor de Vox a València, Vicente Montañez, denuncia la situació que ha viscut el grup municipal de la formació d’extrema dreta al llarg del mandat, de manera que els assessors que ha pagat l’Ajuntament han estat fent més tasques per al partit o per a altres institucions que per al bon funcionament del grup municipal mateix, que té dret a tres assessors. Actualment, el secretari de grup és Jerome Garris i compta amb una remuneració de 73.906 euros bruts a l’any, mentre que els altres dos assessors, Francisco José Egea i Javier Marí, tenen un sou de 64.266 euros bruts a l’any.

Egea va estar investigat pel Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Massamagrell (València) per un pretés delicte de revelació de secrets, en concret, per revelar presumptament antecedents policials d’un altre militant, encara que finalment el cas va quedar arxivat.

Davant la gravetat dels fets, el regidor assegura que “han sigut innombrables els vídeos que he enviat a l’organització posant de manifest l’anormalitat d’aquesta situació sense haver obtingut mai resposta”. D’un d’aquests ha autoritzat la publicació en aquest mitjà.

Assegura Montañez: “Al llarg de tot el mandat, han sigut innombrables les ocasions en què als regidors se’ns ha atribuït que no treballàvem a conseqüència que en el grup municipal no hi havia gent o hi estaven molt poques hores al dia”. I afig: “Ha arribat a haver-hi casos en què un assessor, concretament Fran Egea, ni tan sols ha estat pendent del ple el mateix dia del ple, i ha deixat desatesos els regidors”. Encara que en aquest punt matisa: “Com a assessor que donava suport, Javier Marí si que ha estat sempre que l’he requerit, a diferència dels altres dos”.

L’edil critica que cap dels regidors participa en l’elecció dels seus propis assessors, ja que és la direcció provincial la que proposa els noms i la direcció nacional la que els autoritza: “Els assessors estaven posats per donar suport al partit i, de passada, i insistisc, de passada, al grup municipal, i quedava la finalitat per la qual percebien els seus ingressos com una tasca secundària”.

Montañez adverteix que “si un treballador està prestant una altra activitat diferent de la que està contractat i per la qual rep un emolument de l’Ajuntament de València, el que estaríem des del partit mateix potenciant és una presumpta cessió il·legal de treballadors”. Això li va advertir el secretari municipal de personal, amb qui va consultar aquesta situació: “Em va dir que en principi era personal de la nostra confiança, que havíem de comunicar al partit que no era una bona praxi i que podríem estar incorrent en una possible cessió il·legal de treballadors, especialment en el cas dels dos assessors de comunicació que vam tindre al principi del mandat en el grup municipal, malgrat que la major part de la seua activitat l’exercien en les Corts”.

L’integrant de la formació que dirigeix Santiago Abascal es pregunta, a manera de resum: “Quin sentit té que els valencians paguen perquè tinguem un assessor i que els mateixos regidors no puguem decidir qui és la persona, no puguem participar en el procés de selecció, no puguem controlar quines són les seues activitats i la seua faena, no tinguem control del que fan en la resta del seu horari, que sapiem que estan prestant serveis per a altres institucions o per a altres persones dins del partit, i cosa que és més greu, que consentim que estiguen utilitzant-se els diners dels valencians per a coses que no tenen res a veure?”.

L’edil adverteix que s’han donat situacions semblants en altres àmbits i que les institucions s’han convertit en agències de col·locació de familiars i amics dels dirigents: “La fillastra de José María Llanos que estava d’assessora a l’Ajuntament de Paterna va pressionar per a ser diputada quan van convidar anar-se’n a Vicente Rotgla i Ximo Díaz va estar d’assessor en la Diputació i només la va xafar una vegada, a més que va continuar cobrant tres mesos després de dimitir de tots els seus càrrecs”.

Montañez s’ha erigit en una de les veus més crítiques dins de Vox a València davant les últimes decisions que ha adoptat la direcció provincial del partit ultra.

Sense anar més lluny, en declaracions a aquest diari, va qüestionar obertament el nomenament de Carlos Flores com a candidat a presidir la Generalitat Valenciana: “Crec que en Vox València s’hauria d’haver cuidat els actius interns abans de portar talent de fora. El senyor Flores, a més, té una sentència per maltractaments i he de dir que és una cosa que no m’agrada. Em pregunte si realment era el millor candidat, si no hi havia ningú sense aquests episodis en el seu passat”.

A més, va denunciar que el partit va tractar de repercutir al grup municipal un pagament de 8.000 euros per faenes com “ús de seus que no tenen res a veure amb el grup municipal i que no s’han fet”.

L’edil també s’ha mostrat crític amb algunes accions de la campanya electoral de la formació, fins al punt que el compte de Twitter de Vox l’ha bloquejat.