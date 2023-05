Una regidora de Vox a Oriola: “Em done de baixa, em vaig negar a transferir al partit els diners del grup i he rebut amenaces”

“He vist en persona com és el candidat de Vox a Oriola quan se li diu alguna cosa que no li agrada: cridaner, misogin i mentider, i jo tampoc consent que em criden. Té raó el senyor Mestre (el candidat) quan diu que no soc compatible en la seua llista. Una llista amb persones que fins fa dos o tres mesos ningú sabia que estaven en Vox, mai s’han acostat a una taula informativa, i mai han apreciat ni respectat l’enorme faena que altres hem fet durant quatre llargs anys”. La fins ara regidora de Vox a Oriola, Asunción Aniorte, s’ha mostrat contundent en un comunicat en què explica els motius que l’han portada a ella i les persones del seu equip a donar-se de baixa del partit d’extrema dreta, així com alguns aspectes polèmics amb què ha hagut de bregar en aquests quatre anys de mandat que ha compartit amb l’altre edil i portaveu de la formació, José Manuel García Escolar, conegut per jurar el càrrec com a regidor amb un crucifix. García Escolar tampoc repeteix en la llista i això que el recentment nomenat candidat a l’alcaldia, Manuel Mestre, fins ara diputat nacional, és el seu oncle.

“Encara que ell era el portaveu, exercia jo assistint a tots els actes, perquè García, a l’any d’agafar l’acta de regidor, ja va dir que no volia repetir, perquè no li agradava”, explica Aniorte en declaracions a elDiario.es. Entre els fets que descriu, destaca que durant la seua etapa com a regidora es va negar “a signar un conveni perquè l’assignació que l’Ajuntament dona als grups municipals es transferira íntegra al compte de Vox España, i com a contraprestació pels referits serveis Vox emetria la factura corresponent”. I afig: “Si d’alguna cosa puc presumir és de no haver tocat ni un cèntim d’aquesta assignació, totes les despeses durant aquests quatre anys de legislatura (tinta, impressora, fulls, papereria, Internet, etc.) han sigut pel meu compte”.

En aquest punt, ha explicat a aquest diari que el grup tenia una assignació anual de 7.000 euros (2.500 euros per regidor i 2.000 per al grup) que es retornarà a l’Ajuntament quan es liquide i es tanque el compte. A més, ha afegit que el seu sou com a regidora ha sigut de 12.000 euros a l’any: “Que ningú es crega que ens fem rics, això ens ha costat diners”, afirma.

Com va informar aquesta redacció, el regidor de Vox a València Vicente Montañez ja es va negar a fer una pràctica similar quan el partit va tractar que pagara un factura de 8.000 euros amb càrrec a l’assignació del grup municipal.

Sobre la deriva del partit que dirigeix Santiago Abascal a la Comunitat Valenciana, ha assegurat que no és “el partit dels col·locats i l’amiguisme, sinó que, a més, és un partit el programa del qual per a les municipals no diu res que siga vàlid per a la nostra ciutat, bé perquè és el mateix per a tot Espanya, bé perquè no tenen ni idea de les necessitats reals d’Oriola”.

Asunción Aniorte ha afirmat que no ha entés “que des del Comité Executiu Provincial (CEP) han mentit, dient que el candidat no faria la llista, que d’això s’encarregava la presidenta d’aquest comité”, per la qual cosa ha conclòs que amb el nomenament de Manuel Mestre “queda clar que la presidenta a Alacant no mana gens o, en general, no sap manar”.

Pel que fa a Mestre, candidat de Vox a Oriola, ha comentat que “diuen des de Madrid que li han volgut donar una eixida digna del Congrés, però aquesta no ha sigut l’eixida encertada, almenys per a Oriola, perquè no ha agradat a la gran majoria dels afiliats”. Així doncs, ha recordat que a principis del 2019 Mestre es va acostar a una taula informativa i els va dir que calia deixar passar la joventut, que era hora de donar oportunitat als joves: “Un parell de mesos després vam saber per la senyora Ana Vega que el senyor Mestre havia imposat al seu jove nebot com a candidat en les eleccions del 2019, i segons paraules de Vega, aguantant les seues amenaces perquè seria diputat nacional”.

Parlant d’amenaces, assegura haver-ne rebut per part de Jesús Hernández, número set de la llista de Mestre: “Va participar en un col·loqui sobre la costa d’Oriola i el vaig criticar per xarxes socials perquè va demostrar el seu desconeixement en la matèria. Em va enviar uns quants missatges privats i en un va agafar la captura de la meua foto de perfil, que són unes frases sobre la vida de Pablo Ráez, i va posar que per a una làpida ve com l’anell al dit. La Policia em va dir que era una amenaça vetlada denunciable, però vaig preferir deixar-ho ací”, assegura Aniorte.

“Em fa pena i sent vergonya per totes les persones que es van acostar a nosaltres, en totes i cadascuna de les moltes taules informatives que hem posat en quasi totes les pedanies, en la costa i en diversos llocs del nucli urbà, i no puc més que dir que continue pensant igual per a Oriola, però no defense els padrins, la ganduleria, els crits, la prepotència i menys encara les mentides ni les amenaces, per la qual cosa em desvincule totalment d’un partit del qual han eixit fugint moltíssims regidors, coordinadors i equips, abans que jo, i que irremeiablement així continuarà passant, perquè, quan no es valora la faena i s’anteposen als amics, passen aquestes coses”, ha sentenciat.