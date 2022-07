Ribera Salud es prepara per a la batalla per l’hospital de Dénia: externalitza el sistema informàtic a una empresa filial

L’agost de l’any passat, Ribera Salud va acordar la compra del 65% de l’accionariat de Marina Salud, concessionària de l’hospital de Dénia, a l’asseguradora DKV, per 16,2 milions d’euros.

El moviment de la companyia, que llavors tenia el 35% restant, va causar sorpresa tenint en compte que faltaven tan sols tres anys perquè finalitzara la concessió i perquè, per tant, el Govern valencià recuperara la gestió directa de tot el departament de salut, seguint el full de ruta ja executat amb els hospitals d’Alzira i de Torrevella, que també gestionava Ribera Salud.

No obstant això, l’estratègia de la companyia és la mateixa que ja s’ha dut a terme a Torrevella, és a dir, externalitzar la major part dels serveis possibles a empreses filials de la companyia amb l’objectiu de mantindre quota de negoci una vegada la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública recupere el servei el pròxim 1 de febrer de 2024, sempre que el Govern del Pacte Botànic renovara legislatura. En cas contrari, és molt probable que, si guanya el PP, prorrogara la concessió, una expectativa que també està darrere de l’operació de compra d’accions de Ribera Salud.

L’esmentada externalització ja s’ha donat amb el servei d’informàtica i telecomunicacions, que s’ha derivat a FutuRS, filial de Ribera Salud, segons ha comentat a elDiario.es el president del comité d’empresa del departament, Joan Sarrió, que ha explicat que aquesta companyia s’ha emportat una gran part dels empleats que estaven a l’hospital treballant en aquest departament.

Aquest servei és de vital importància perquè dona accés als servidors en els quals s'emmagatzemen totes les dades del departament. Precisament, aquest va ser un dels motius de disputa entre Ribera Salut i la Conselleria de Sanitat durant el procés de reversió de Torrevieja, ja que l'empresa es va negar a facilitar a l'administració les dades de pacients i personal fins a poques setmanes abans del canvi de gestió.

El mateix camí podria seguir el servei de laboratori, que ara està en mans de Analiza, empresa en què, pel que sembla, Ribera Salud vol participar a través de la seua filial RiberaLab.

Falta de personal

Un dels problemes més apressants que pateix en l’actualitat l’hospital de Dénia és la falta de personal. Segons explica Sarrió, aquest problema afecta principalment metges de família, infermeres i infermers i matrones.

Per aquest motiu, s’ha produït una reorganització recent de recursos amb vista a l’estiu per la qual s’ha desplaçat personal sanitari de centres de salut més menuts a uns altres de més grans i turístics, com els de Pego, Xàbia o Calp.

“Hi ha un problema de fugida de personal als departaments de salut de gestió pública de Gandia, de la Vila Joiosa o d’Alcoi davant l’obertura de places de la Conselleria de Sanitat, ja que les condicions de treball són millors quant a salaris i pel que fa a conciliació”, comenta Sarrió.

Precisament, tal com afirma, “aquest és un dels aspectes que està negociant-se en el conveni col·lectiu per evitar precisament que es donen aquests problemes de falta de personal”. Un conveni que sembla que l’empresa s’ha començat a prendre més seriosament després de les vagues fetes pels sindicats mesos arrere.

Tanta és la urgència de l’empresa per a trobar personal que al final del mes de maig passat va fer una campanya per la qual va arribar a oferir fins a 1.500 euros a qualsevol treballador de l’hospital per cada metge de família que se sumara a la plantilla, i fins a 500 euros en el cas d’infermeres i infermers.