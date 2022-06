Ribera Salud pugna també per mantindre l’hospital de Dénia: anuncia un nou ambulatori requerit des del 2017 per Sanitat

“La pròxima meta de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública consisteix a incorporar el departament de la Marina a la gestió directa una vegada finalitze el termini de concessió, l’1 de febrer de 2024. Hem d’aprofitar l’experiència adquirida en els processos recents d’integració dels departaments de salut de la Ribera el 2018 i Torrevella l’any passat. En tots dos casos, s’ha tractat de trajectes complexos, plens d’obstacles i dificultats”. L’acabat de nomenar conseller de Sanitat, Miguel Mínguez, es va pronunciar en aquests termes en la seua primera intervenció en les Corts Valencianes el 25 de maig passat.

Mínguez va afegir: “Per evitar en la mesura que es puga que es repetisca aquesta situació, de manera immediata constituirem un grup de treball en la conselleria integrat per tècnics de diferents departaments per a començar a establir les bases de la reversió de la Marina” de manera que es puga “planificar amb més temps tots els passos a seguir i afrontar el procés amb més garanties”.

Sense esmentar-la directament, les paraules de Mínguez van ser tot un avís a navegants per a Ribera Salud, empresa concessionària dels hospitals ja recuperats per a la gestió pública d’Alzira i de Torrevella, que també es fa càrrec en solitari del departament de salut de la Marina Alta, després d’haver adquirit el paquet accionarial de DKV.

La companyia va posar tota mena de traves a la conselleria en el procés de reversió de totes dues concessions, mitjançant una allau de recursos judicials (59, tots rebutjats) i amb maniobres com retardar informació sensible relativa a personal o pacients fins uns dies abans d’assumir la Generalitat la gestió dels hospitals i els centres de salut.

La resposta de Ribera Salud a les paraules del conseller no es va fer esperar. Com en els processos anteriors, en la seua línia de tractar de restar arguments per a la recuperació pública del departament davant l’opinió pública, el 2 de juny passat va emetre una nota en què va manifestar “la voluntat de construir un nou centre de salut en la zona bàsica de Dénia”.

La companyia va afirmar que va traslladar a Sanitat “un document” en què “també s’informa de la constitució d’un equip de treball per a la redacció del pla funcional del nou centre de salut”. A més, afig que “s’insta la Conselleria de Sanitat a oferir informació sobre l’emplaçament i les dimensions del sòl de domini públic destinat a la construcció del nou centre de salut”.

L’anunci es produeix a tan sols un any que arranque el procés de reversió i a dos anys que acabe la concessió. Fonts de Sanitat han informat a elDiario.es que des de l’any 2017 han reclamat fins set vegades la redacció del pla funcional esmentat i que fins ara no hi havia hagut resposta. A més, asseguren que aquest segon centre de salut “és un compromís d’inversió de la concessionària que no ha executat”.

Sobre la sol·licitud d’informació pel que fa a l’emplaçament i les dimensions del sòl habilitat, fonts de l’Ajuntament de Dénia han afirmat que es tracta d’una parcel·la situada en l’avinguda de Miguel Hernández “cedida el 2007 i ratificada el 2016”, precisament per evitar que caducara la cessió. És a dir, que Ribera Salud disposa del terreny des de fa 15 anys.

A més, des de la conselleria han comentat que, davant la falta d’inversions de la concessionària en el manteniment del centre de salut de Pedreguer, tal com està obligada per contracte, des de Sanitat es faran càrrec de la construcció d’un nou centre de salut en terrenys cedits per l’Ajuntament de la localitat. Així doncs, a l’abril es va licitar la redacció del projecte i la direcció de l’obra, que està pendent d’adjudicar per un import de 2,1 milions d’euros.