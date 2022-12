Ribó, després de suspendre la justícia la capacitat del Port de València de decidir sobre la DIA de l’ampliació: “Ni garanties ambientals ni jurídiques”

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha comentat a través de les seues xarxes socials la resolució del Tribunal Superior de Justícia (TSC) de Madrid per la qual s’ha suspés cautelarment l’ordre del Ministeri de Transició Ecològica (Miteco) que va concedir al Port de València la condició d’òrgan substantiu, cosa que en la pràctica li dona les competències per a decidir si la polèmica ampliació que ell mateix promou necessita una altra declaració d’impacte ambiental (DIA).

“Aquesta decisió, malgrat ser cautelar, dona la raó als que argumentem que l’Autoritat Portuària no pot ser jutge i part per a avaluar l’impacte de l’ampliació del port de València. Ja ho vam advertir i mantindrem el rebuig a un projecte que no té garanties ambientals ni jurídiques”, ha afirmat l’alcalde.

Ribó ha assegurat que “l'ampliació del Port tal com està plantejada no beneficia a la ciutat” i ha comentat que es tracta de “una situació estratègica per a la ciutat i no s'ha abordat de la manera adequada”, per la qual cosa, ha recordat, va votar “en contra” en el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de València (APV).

“És evident que no s'ha fet tot el necessari en aquest cas, ni en termes jurídics, ni quant al desenvolupament de les actuacions de millora que estaven previstes, ni en l'actualització dels estudis i previsions sobre les implicacions del projecte. Això genera una incertesa jurídica que ja podem comprovar amb aquesta decisió cautelar. Ser jutge i part quant a la gestió de la DIA no és en absolut normal perquè, generalment, qui fa el projecte no elabora la declaració”, ha dit el primer edil.

Ribó ha reiterat que “València considera molt important el parc natural de l'Albufera i el seu litoral des de qualsevol perspectiva i mentre no es faça tot el que cal fer quant a les garanties mediambientals i jurídiques mantindrem el nostre rebuig a aqueix projecte”.

Per part seua, la consellera d’Emergència Climàtica, Isaura Navarro, ha celebrat la mesura cautelar per la seua importància “per a frenar de manera immediata l’avanç que s’havia decidit per l’Autoritat Portuària contra els interessos mediambientals de la ciutat i de la comunitat autònoma”.

Segons Navarro, “el que hi ha darrere és la necessitat urgent que es faça el procediment com cal, amb una altra DIA en què el nou projecte, que no és el mateix que el que es va presentar el 2006, siga avaluat davant la situació actual d’emergència climàtica, amb les necessitats de la ciutat, de les nostres costes i de l’Albufera. València és una ciutat que reivindica ser mediambientalment sostenible i el port ha d’entrar en aquesta dinàmica”.

Com va informar elDiario.es, un informe recent de l’Advocacia de l’Estat posa en relleu que ni el Ministeri de Transició Ecològica, ni la Comissió Europea, ni Ports de l’Estat, ni la mateixa Advocacia han donat el seu aval a la validesa de la DIA de l’any 2007 per al projecte modificat de l’ampliació del port de València aprovat fa poc amb els únics vots en contra de l’alcalde de València, Joan Ribó, i del representant del consell per designació de la vicepresidència de la Generalitat, de Compromís, Iván Castañón.

Ara, la sentència del TSJ de Madrid arran del recurs interposat per la Comissió Ciutat-Port, la plataforma ciutadana i ecologista contrària a l’ampliació, dona més incertesa si és possible a la viabilitat del projecte.

El TSJ de Madrid avança en la seua resolució: “Valorats els diversos interessos en conflicte, l’aparença de bon dret de la pretensió i la necessitat d’assegurar l’efectivitat d’una eventual sentència estimatòria, el Tribunal estima que concorren circumstàncies que justifiquen l’adopció de la mesura sol·licitada, tenint en compte un fumus (aparença de bon dret) d’inexistència del procediment degut per a dur a terme la modificació en la declaració d’impacte ambiental del projecte d’ampliació del port de València”.