Sanitaris de La Fe de València comuniquen que no participaran en operacions per a reduir llista d’espera pels impagaments del Consell

El personal de l’hospital La Fe de València, el de referència de la Comunitat Valenciana, vinculat als 24 quiròfans en què es duen a terme operacions fora de la jornada ordinària per a reduir la llista d’espera quirúrgica, es planta davant els impagaments del Govern valencià del bipartit del PP i de Vox.

Com ja va avançar elDiario.es, en la major part dels casos estan des del mes de febrer sense cobrar aquestes intervencions extraordinàries, per la qual cosa, reunits divendres el personal d’infermeria, els zeladors i els tècnics en cures auxiliars d’infermeria (TCAI), van acordar deixar de participar en el denominat autoconcert, el pla que programa operacions a les vesprades per a agilitzar la llista d’espera.

Segons han informat fonts d’UGT, part del personal sí que ha cobrat el mes de maig, la qual cosa encara alimenta més suspicàcies sobre els motius pels quals la Intervenció no ha validat els pagaments de febrer, març i abril i tenen por que no puguen ingressar-lo per algun defecte de forma.

Així doncs, els sanitaris tan sols continuaran participant en les operacions relacionades amb oncologia o cirurgies toràciques. L’acord el subscriuen un centenar d’infermeres i infermers, 20 zeladors i 30 TCAI vinculats als quiròfans. En concret, els motius que esgrimeixen per a deixar de participar en l’autoconcert són: “L’impagament d’aquesta activitat, la notable reducció de la retribució per requisa d’hores, en què la nostra faena es veu clarament infravalorada; el greuge comparatiu que patim davant d’altres hospitals que fan la mateixa activitat, en què ens consta que els autoconcerts es retribueixen sense minva econòmica, com tampoc es té en compte el temps quirúrgic, tal com s’ha anat fent fins a canviar les condicions d’aquest nou acord”.

La tensió es va elevar en el centre hospitalari quan es va comunicar aquesta decisió a la direcció de l’hospital. Segons UGT, primer se’ls va pressionar perquè almenys mantingueren l’activitat durant la setmana que ve i, quan els sanitaris van descartar aquesta opció, es va tractar que firmaren un document amb la seua renúncia a participar en el pla d’autoconcert, advertint que si el deixaven no podrien tornar a participar-hi: “En primer lloc, tal com estableix el decret que regula aquest pla, és totalment voluntari participar-hi i deixar de fer-ho, motiu pel qual ningú té per què firmar res. En segon lloc, sorprén que des de la direcció es dediquen a pressionar els empleats en compte de pressionar la Conselleria de Sanitat perquè solucionen el problema dels pagaments amb compromisos clars”, van comentar des del sindicat.

Encara que des d’UGT van advertir que sense el personal d’infermeria i auxiliar es paralitzaria l’activitat extraordinària dels quiròfans, fonts de la Conselleria de Sanitat van descartar aquesta possibilitat: “Des de la gerència de l’hospital La Fe ja es va traslladar als responsables dels diferents serveis i a la junta de personal que en la pròxima nòmina es regularitzarà el pagament de les quantitats pendents per mòduls. A més, la gerència desmenteix rotundament que s’haja de paralitzar l’activitat de ni un sol dels quiròfans”, van assegurar des del departament que dirigeix el conseller Marciano Gómez.

En aquest sentit, les mateixes fonts sindicals van comentar que a última hora de la vesprada de divendres continuaven les pressions sobre els empleats: “Els insisteixen que les operacions de la setmana que ve ja estan programades i aquestes sí o sí que les han de fer i que, si no volen anar-hi, que busquen una companya o un company que sí que vulga, que facen el que vulguen, però que el que ja estava programat i assignat per a la setmana que ve a qui li toque ha d’assumir-ho”.