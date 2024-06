Sanitat cobreix les operacions amb personal d’altres serveis davant les renúncies en quiròfans pels impagaments

L’activitat quirúrgica es manté en l’hospital La Fe de València a pesar que gran part del personal vinculat als 24 quiròfans del centre de referència de la Comunitat Valenciana han renunciat a participar en les operacions que es duen a terme fora de les jornades ordinàries, normalment a les vesprades, per a reduir la llista d’espera.

Com ja va avançar elDiario.es, en la major part dels casos estan des del mes de febrer sense cobrar aquestes intervencions extraordinàries, per la qual cosa, reunits divendres passat 14 de juny el personal d’infermeria, els zeladors i els tècnics en cures auxiliars d’infermeria (TCAI), van acordar deixar de participar en el denominat pla d’autoconcert.

Així doncs, els sanitaris van acordar que continuaran participant tan sols en les operacions relacionades amb oncologia o cirurgies toràciques. L’acord el van subscriure un centenar d’infermeres i infermers, 20 zeladors i 30 TCAI vinculats als quiròfans. En concret, els motius que esgrimeixen per a deixar de participar en l’autoconcert són: “L’impagament d’aquesta activitat; la notable reducció de la retribució per requisa d’hores, en què el nostre treball es veu clarament infravalorat; el greuge comparatiu que patim davant d’altres hospitals que fan la mateixa activitat, on ens consta que els autoconcerts es retribueixen sense minva econòmica com tampoc es té en compte el temps quirúrgic, tal com s’ha fet fins a canviar les condicions d’aquest nou acord”.

La Conselleria de Sanitat ja va advertir que, malgrat aquesta contingència, no se suspendria cap operació i així ha sigut, almenys dilluns. Fonts d’UGT van comentar que la major part dels sanitaris s’han mantingut en la seua postura, malgrat les pressions rebudes des de la direcció de l’hospital, i que han buscat personal d’altres serveis per a poder tirar avant les intervencions previstes. A més, van lamentar que des de la direcció tractaven de condicionar-los per a firmar un document de renúncia a continuar participant en els autoconcerts, ja que, recalquen, el decret que els regula deixa molt clar que és una cosa totalment voluntària.

“Sorprén que des de la direcció es dediquen a pressionar els empleats en compte de pressionar la Conselleria de Sanitat perquè solucionen el problema dels pagaments amb compromisos clars”, van comentar des del sindicat.