Sanitat deriva proves de radiologia a la privada davant les esperes de fins a 12 mesos per falta de personal

Entre sis i 12 mesos d’espera per a una prova radiològica, principalment ressonàncies magnètiques i ecografies. Aquesta és la situació que s’ha generat en un gran nombre de departaments de salut de la Comunitat Valenciana, segons han denunciat els sindicats UGT i CCOO.

Els motius d’aquests retards són, fonamentalment, la falta de personal de radiologia, motiu pel qual molts equips adquirits amb fons europeus o donats per empresaris com Amancio Ortega estan infrautilitzats, si no directament parats. Una situació que fa que augmenten les derivacions a la sanitat privada, possibilitat que s’ofereix al pacient dins del pla de xoc.

A més, com va informar aquest diari, tècnics en diagnòstic per imatge dels hospitals valencians han renunciat a fer torns extraordinaris fora de les seues jornades laborals per a alleugerir les llistes d’espera. És el que es denomina autoconcert pel qual es fan aquests exàmens principalment a les vesprades. El motiu d’aquesta situació és la retallada en la retribució d’aquestes hores extraordinàries entre un 30% i un 40% aplicat des del mes de febrer passat per la Conselleria de Sanitat.

Segons va denunciar fa setmanes UGT, es tracta d’“externalitzacions” que suposen “dinamitar la reversió al sistema públic feta la legislatura passada i que va posar fi al conegut com a model Eresa”. Com va informar aquest diari, el desembre del 2021, l’anterior Govern del Pacte del Botànic va recuperar una altra de les pilotes propiciades per l’expresident Zaplana l’any 2000, quan va decidir cedir al sector privat els diagnòstics de ressonància magnètica dels hospitals públics. Grupo Ascires (Eresa i Iberdiagnosis), Clínica Benidorm, i en un segon concert, Ribera Salud, van ser els adjudicataris, empreses totes pròximes al PP.

Segons les dades facilitades per tots dos sindicats, a Sagunt, dels dos equips de ressonàncies magnètiques existents, tan sols n’hi ha un en funcionament i les esperes arriben a 12 mesos. A Sant Joan hi ha un mamògraf digital comprat, però sense fer-lo servir per falta de professionals. La nova sala de raigs d’urgències està construïda, però sense la màquina ni el personal. La llista d’espera de ressonància de columna, per exemple, és de més d’un any. En el General de Castelló asseguren que no es cobreixen les baixes de radiòlegs i hi ha una llista d’espera de ressonància preferent de sis mesos i ordinària entre 9 i 12 mesos; huit mesos per a una ecografia i quatre mesos per a un TAC. A Xàtiva, la llista d’espera d’una ecografia Doppler ascendeix ja a dos anys i estan derivant-se ressonàncies al Peset. A Elx les esperes per a un TAC o una ecografia són entre 9 i 12 mesos. A Alcoi per a proves d’alta tecnologia hi ha un període aproximat de 9 mesos i en l’Arnau de Vilanova donen entre 10 i 12 mesos per a una ecografia.

La responsable de negociació col·lectiva de CCOO, María Ángeles Gómez, ha comentat sobre aquest tema que “hi ha un dèficit endèmic de professionals de determinades especialitats, sobretot als hospitals comarcals, com és el cas dels radiòlegs i radiòlogues” i ha afegit que la falta de personal facultatiu es deu sobretot a tres factors: “Hi ha una falta de planificació de les necessitats en funció de les jubilacions i l’evolució de la societat; no es formen prou professionals especialistes; i les condicions de treball no són gens competitives respecte d’altres autonomies o països. Per exemple, en la major part de les comunitats està implantada la jornada de 35 hores setmanals en la sanitat pública. També hi ha altres empreses que competeixen amb el sistema públic per tal com se’ls ofereixen unes condicions laborals millors”.

Des d’UGT han manifestat la seua oposició al fet que “s’externalitzen les proves mentre hi haja dotació pròpia, ja que s’infrautilitzen equips pagats amb fons europeus i amb donacions”.

Compromís critica les derivacions a la privada

El diputat de Compromís, Carles Esteve, ha comentat que “les males decisions del conseller han portat la situació de la radiologia al límit per les retallades en els incentius per a fer les proves a la vesprada que han fet que deixen si de fer-se proves”. Segons ha denunciat, “en les últimes setmanes s’han acabat derivant TAC, ecografies i mamografies al Clínic des de molts hospitals comarcals i, en compte de solucionar el problema, també s’ha acabat col·lapsant”. El diputat de Compromís ha assegurat que això ha fet que es deriven “centenars de proves a l’IVO i a Ascires, que és la mateixa empresa que va guanyar més de 300 milions en sobrecostos per la privatització de les ressonàncies magnètiques”.