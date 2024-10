Sanitat ignora la Sindicatura de Greuges i li oculta els informes que avalen la gestió privada de l’Hospital del Vinalopó

L’Hospital del Vinalopó, amb 140.000 habitants assignats de les localitats d’Elx, Crevillent, Asp, el Fondó de les Neus i el Fondó dels Frares, es manté com l’únic de gestió privada de tota la Comunitat Valenciana i així es mantindrà almenys durant els pròxims cinc anys si compleix una sèrie de requisits i estàndards de qualitat.

Així ho va anunciar el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, al final del mes de maig passat, quan va manifestar el seu propòsit de prorrogar el contracte de Ribera Salud, l’empresa que el gestiona, que venç el maig de l’any que ve. El president de l’empresa és Alberto de Rosa, germà del diputat del PP en el Congrés Fernando de Rosa.

El conseller va assegurar que la decisió està avalada per informes tècnics i que els farà públics quan s’escaiga. En aquest sentit, va dir: “No hi ha millor informe que uns sistemes d’informació sanitària públics, que és d’on traiem totes les dades”.

Tanmateix, de moment, aquests informes tècnics en què s’hauria basat la decisió de la pròrroga o no existeixen o, per algun motiu, s’amaguen, ja que, a instàncies de la Plataforma per la Reversió del Vinalopó, han sigut requerits per la Sindicatura de Greuges sense que haja obtingut resposta per part de la conselleria, que incompleix així la seua obligació legal.

Segons la resolució de la Sindicatura, a què ha tingut accés elDiario.es (document al final de la informació), “la Conselleria de Sanitat no ha donat una resposta expressa, directa i congruent als dos escrits que la persona promotora de la queixa li va dirigir el 16/04/2024 i que la conselleria esmentada no ha informat aquesta Sindicatura de les actuacions”.

Per aquest motiu, el defensor del poble valencià va sol·licitar a Sanitat el 24/07/2024 que, en el termini d’un mes, enviara un informe sobre aquest assumpte: “La Sindicatura de Greuges, transcorregut amb excés el mes de termini, no ha rebut l’informe de la Conselleria de Sanitat, ni l’Administració esmentada ha sol·licitat ampliació de termini per a l’emissió de l’informe. En el moment d’emetre aquesta resolució (19 d’octubre), no ens consta que s’haja donat una resposta expressa a la persona promotora de la queixa (la Plataforma)”.

A més, recorda que “la falta de resposta suposa ignorar el contingut de l’article 39.1 de la Llei 2/2021, de 26 de març, de la Generalitat, de la Sindicatura de Greuges de la Generalitat Valenciana, que disposa” que es considerarà que hi ha “falta de col·laboració amb la Sindicatura de Greuges quan”, en els terminis establits per a fer-ho, “no es facilite la informació o la documentació sol·licitada”.

Per tot això, el síndic Ángel Luna recorda l’obligació legal que té en aquest cas la Conselleria de Sanitat de col·laborar amb les seues investigacions i recomana que procedisca, “al més prompte possible, a donar una resposta expressa, directa i congruent als dos escrits que la persona promotora de la queixa”, és a dir, a fer públics els informes sobre la base dels quals es va decidir prorrogar el contracte de Ribera Salud a l’Hospital del Vinalopó.

Per a María Dolores Juan, membre de la Plataforma per part de Crevillent, “no es pot entendre aquesta falta de transparència en tot el procés”. També Agripa Hervás integrant d’aquest moviment veïnal per part d’Asp, ha recordat que l’última assemblea oberta de la plataforma va dictaminar que es posarà a la disposició de la gent informació i formació a través de les associacions veïnals per a ajudar a interposar queixes i reclamacions davant la impossibilitat de posar-les en els centres de salut i demostrar la ineficàcia d’aquest departament de salut.