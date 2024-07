Sanitat manté un mamògraf avariat a Burjassot i algunes ressonàncies infrautilitzades per falta de radiòlegs

El conseller de Sanitat del Govern Valencià, Marciano Gómez, va dir el mes de febrer passat que els informes del seu departament “evidencien l’abandó dels programes de cribratge de càncer de mama en els últims anys” i va apuntar a possibles irregularitats en la gestió del Govern del Botànic. El titular de Sanitat va afirmar que “el programa manca de l’estructura necessària per a atendre la demanda” i va apuntar que no s’enviaven les comunicacions a les dones susceptibles de fer-se la prova.

No obstant això, els indicadors de la Generalitat Valenciana apunten que, llevat de l’any de l’estat d’alarma, les invitacions vàlides per al cribratge superen les 320.000 dones, davant les 250.000 que va dir el titular actual del departament per a criticar l’equip anterior. A més, l’associació privada Defensor del Pacient va enviar el cas denunciat per Sanitat a la Fiscalia, que el va arxivar immediatament.

Enmig de tota aquesta polèmica, segons els testimoniatges consultats per elDiario.es i tal com han confirmat fonts d’UGT, la Conselleria de Sanitat manté inutilitzat per avaria un mamògraf donat per Amancio Ortega el 2018 i instal·lat en el centre de prevenció de Burjassot. En aquest centre hi ha un altre equip que també ha estat uns dies avariat, però que ja s’ha reparat. En el cas del que fou donat per Ortega, porta aturat més d'un mes i, segons les mateixes fonts, la reparació arribaria a costar 100.000 euros.

A causa d’aquesta situació, el centre no pot assumir tots les pacients que té en cartera, per la qual cosa són derivades a l’hospital Arnau de Vilanova o el de Llíria, una situació poc idònia principalment per a persones amb dificultats per a desplaçar-se.

En este sentit, Sanitat ja va advertir el mes d'abril passat d'importants deficiències confirmades pels servicis d'Inspecció de la Generalitat per l'estat obsolet en el qual es troben alguns mamògrafs, provocant contínues incidències i avaries que repercutixen en el funcionament del programa. El conseller Marciano Gómez va anunciar que “la Conselleria destinarà 3 milions d'euros per a adquirir 10 mamògrafs nous, que substituiran als equips obsolets en les unitats de prevenció de càncer de mama”.

A tot això s'afegeix la infrautilització d'una ressonància magnètica instal·lada en el departament de Xàtiva-Ontinyent, pagada amb fons europeus: “Està treballant al 50% (tres dies a la setmana) per falta de radiòlegs. La solució que defensa UGT és que se li done un ús al 100% i si no hi ha radiòleg que s'informe per teleradiología”, expliquen des del sindicat. Una situació semblant es produeix a Sagunt, amb un altre equip de ressonància pagat també per Amancio Ortega. Segons el sindicat, “encara que hi ha dos màquines, alternen l'ús, pel que sempre n'hi ha una parada i pel que acaben derivant a la privada amb l'excusa que falten radiòlegs, encara que sí que podrien contractar tècnics que feren les proves i que s'informara per teleradiología”.

A més, les mateixes fonts afirmen que “en l'hospital La Fe de València hi ha dos o tres ressonàncies parades habitualment a les vesprades per falta de personal i es deriva activitat a la privada” i asseguren que, “decradiòlegs no n'hi ha, però si que hi ha personal tècnic i infermeres per a contractar”.

“Amb caràcter general, el que pensa UGT és que la dinàmica de la conselleria és infrautilitzar equips donats o gestionats amb fons europeus mentre es deriva a la privada. Bé sense assignar personal, no reparant equips, o infrautilitzant”, lamenten.