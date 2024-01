Sensors pioners en detecció de drogues de submissió química i envelliment ‘made in’ València

La Universitat Politècnica de València (UPV) i la Universitat de València (UV) han constituït l’empresa Optical Sens SL, la primera empresa derivada conjunta de les dues universitats. Aquesta nova empresa sorgeix del treball dut a terme per personal investigador de l’Institut Interuniversitari d’Investigació de Reconeixement Molecular i Desenvolupament Tecnològic (IDM) i comercialitzarà sensors de detecció de drogues de submissió química i sensors de senescència.

En la posada en marxa participa també TRL+, dedicada a la cogeneració d’empreses derivades amb origen en els projectes de centres d’investigació de les universitats gràcies a la unió d’equips professionals empresarials i investigadors.

L’acord de constitució ha sigut subscrit pel rector de la Universitat Politècnica de València, José E. Capilla, la rectora de la Universitat de València (UV), M. Vicenta Mestre, i el CEO de l’empresa RTL+, Luis Morró, juntament amb els investigadors i investigadores socis i sòcies.

La nova societat sorgida de la UPV i la UV té per objectiu oferir solucions amb sensors químics i biomarcadors que satisfacen les necessitats del sector agroalimentari, salut, seguretat higienicosanitària, el sector farmacològic i la indústria química. Inicia l’activitat amb sensors de detecció de drogues de submissió química i sensors de senescència, no obstant això, treballarà en el desenvolupament de sensors químics i biomarcadors d’alt valor científic i industrial.

Pionera en la detecció de drogues de submissió química

D’aquesta manera, és la primera empresa que proposa una tecnologia que permet la detecció de les drogues de submissió química i que aquesta puga ser emprada a temperatura ambient i per qualsevol usuari. Tot per a fer front a les estadístiques, que indiquen que prop del 40% de les agressions sexuals es produeixen per submissió química, fet que posa de manifest la necessitat de sensors que possibiliten la detecció ràpida d’aquestes substàncies.

En aquesta línia, la rectora de la Universitat de València, M. Vicenta Mestre, ha destacat que aquest acord “és una prova de la relació entre la universitat i la societat a través de la investigació i de la generació del coneixement, que permetrà millorar la qualitat de vida de les persones”. Luis Morró, CEO d’RTL+, ha afegit que aquestes eines “permetran a la ciutadania gaudir de l’oci de manera lliure sense la necessitat d’estar pendents de si poden ser objecte d’un acte delictiu”.

Informació d’alt valor biomèdic sobre l’envelliment cel·lular

D’altra banda, el sensor de senescència que Optical Sens SL posarà a l’abast del mercat clínic i en els centres d’investigació sanitària és capaç d’oferir informació d’alt valor biomèdic sobre l’estat d’envelliment cel·lular in vivo, és a dir, sense necessitat de sacrificar els animals d’investigació.

El rector de la Universitat Politècnica de València, José E. Capilla, ha volgut remarcar la importància del paper de les universitats en el teixit productiu de la investigació, assenyalant que les institucions educatives “han de treballar més profundament en la transferència del coneixement a la societat”.

Optical Sens SL té com a promotors personal investigador de l’Institut Interuniversitari d’Investigació de Reconeixement Molecular i Desenvolupament Tecnològic (IDM), amb àmplia i reconeguda experiència en la recerca i el desenvolupament de sensors químics i biomarcadors, com Silvia Rodríguez, Salvador Gil, Ramón Martínez, Tania Mariel Godoy, Pablo Gaviña, Margarita Parra, Jordi Hernández, Pau Arroyo, José Antonio Sáez, Estela Climent, Eva María Garrido, Beatriz Lozano i Vicente Martí.