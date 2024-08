Una sentència rebaixa de 28 milions a 25.000 euros els interessos de demora que demanava Marina Salud a la Generalitat

Dels 28,1 milions que sol·licitava inicialment Marina Salud a tot just 25.606 euros. És la rebaixa notable que ha establit una sentència de la secció cinquena de la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en relació amb la reclamació de la filial del grup Ribera Salud per les capita d’agost i setembre del 2023 i els interessos de demora derivats del pretés retard del pagament de les factures. El litigi, segons indica la decisió de l’alt tribunal autonòmic, va quedar “reduït” als interessos de demora, és a dir a una suma de 109.740 euros.

L’empresa considerava que se li van satisfer tardanament les factures vinculades amb les capita relatives als mesos d’agost i setembre del 2023. Així doncs, sostenia que, “transcorregut el termini de 30 dies des de la data d’emissió de les factures, sense que la Conselleria de Sanitat haguera abonat l’import, va nàixer per a Marina Salud el dret de cobrament dels interessos de demora”.

No obstant això, l’Advocacia de la Generalitat al·legava que el terme previst en el plec de clàusules administratives particulars era de dos mesos. Així doncs, reconeixia que l’abonament de la factura d’agost del 2023 s’havia retardat 14 dies (i no els 44 dies que constaven en la reclamació de Marina Salud). La factura següent, del mes de setembre, no va generar interessos de demora “perquè es va satisfer dins del termini pactat”.

La secció cinquena de la Sala Contenciosa del TSJCV es remet a una sentència de fa un lustre que va resoldre una controvèrsia similar amb l’UTE Torrevieja Salud, del mateix grup empresarial i que va establir que el règim legal aplicable correspon al moment en què es va firmar el contracte. En definitiva, qualsevol que siga la data d’emissió de la factura, “l’essencial ve constituït per la data de subscripció del vincle contractual vigent entre un ens públic i un contractista de l’Administració”.

La sentència, que no és ferma, considera que el dia en què s’efectua el pagament de la factura “ja no pot quedar inclòs en la relació d’aquells a què abasta la demora”. “Cap raó avala que l’import degut pel concepte d’interessos de demora haja de recollir també els relatius al dia en què es va produir el pagament”, afig.

El TSJ-CV al·ludeix a una interlocutòria, dictada el 21 de desembre passat en la peça de mesures cautelars, que reconeix el dret de Marina Salud a obtindre 25.606 euros d’interessos de demora. I aquesta és la xifra que la sentència estableix com a deute de la Generalitat Valenciana.