Set membres del Consell Ciutadà de Podem dimiteixen pel "mal irreparable" causat per la líder del partit, Pilar Lima

No corren bons temps per a Podem. A la crisi desencadenada per l'eixida del vicepresident segon de la Generalitat Valenciana, Rubén Martínez Dalmau, i el seu relleu per Héctor Illueca, se suma ara la dimissió de set membres del Consell Ciutadà Valencià, màxim òrgan de la formació morada, pel "mal irreparable per a la unitat, la fortalesa i la reputació del nostre partit" suscitat per les desavinences internes.

"La ineficàcia del Consell Ciutadà Valencià, buidat de les seues competències, és un altre dels motius pels quals prenem aquesta decisió", assenyalen els set dimissionaris en un comunicat. "El que haguera de ser el màxim òrgan de presa de decisions manca de tal comesa al ser l'últim espai a conéixer les accions de la coordinació general", agreguen.

Es tracta de Cristian Santiago, María García Sandoval, Rafael Mercader, Anabel Mateu, Moisés García, Ainhoa Alberola i Noelia Olivares, els quals tiren la tovallola per a no ser "còmplices de la solsida interna, polític i ètic que s'estan duent a terme des de l'actual direcció" de Pilar Lima.

"La impossibilitat de debat, la falta de transparència i l'incompliment dels acords", denuncien els set membres de la formació morada, "estan portant al partit a la inanitat i provocant el desencantament de la militància". "La deriva ja es percep imparable i, malgrat que hem intentat tot el possible per a revertir-la, actualment no hi ha cap opció real de detindre-la", lamenten.

El comunicat critica que Lima, malgrat haver sigut elegida secretària general amb el 44,7% dels vots, va conformar "una executiva monocolor, contrària a la unitat i la integració que exigia la militància". "38 vots no poden expulsar a 2.200 inscrits", asseguren.

A més, també denuncien que la direcció de Pilar Lima "ha travessat línies roges en matèria de vulneració de drets laborals", en referència als acomiadaments de part del personal del grup parlamentari. L'aparent tancament de la crisi deslligada per la substitució de Martínez Dalmau per Héctor Illueca, qui s'incorpora aquest divendres a la vicepresidència segona, es prolonga ara amb les dimissions del Consell Ciutadà Valencià. L'òrgan, segons fonts de la direcció de Pilar Lima, va avalar el nomenament d'Illueca amb més del 80% dels vots, en una sessió telemàtica.