“Si paguem el rebut de la llum, no tenim per a menjar”

“Ens sembla molt malament que apuge tant el rebut de llum, i més en plena onada de fred, s’hauria de fer alguna cosa almenys per a la gent sense recursos, perquè, en el nostre cas, si paguem la llum, no tenim per a menjar”.

Així d’indignada es manifesta Emilia Giménez, de 35 anys, que viu amb el seu marit Manuel Moreno, de 38 anys, i les seues dues filles de 17 i 8 anys en un habitatge en estat precari que van comprar a una entitat bancària fa cinc anys a Oliva (València) i que no té calefacció, més enllà d’una estufa elèctrica menuda que comparteixen.

Segons explica, Manuel pateix paraparèsia espàstica, una malaltia estranya (la pateixen 20 persones per cada 100.000 habitants) del sistema nerviós que genera una feblesa progressiva en els músculs, en el seu cas, en les cames. Per aquesta malaltia cobra una pensió per invalidesa de 400 euros: “Abans vivíem a casa dels meus sogres i havíem de compartir una habitació, però va eixir l’ocasió de comprar aquesta casa per 20.000 euros, per la qual paguem una hipoteca de 100 euros al mes”.

No obstant això, la casa estava “destrossada”, ja que havia estat molts anys ocupada, per la qual cosa tant el sistema elèctric com els finestrals estaven en “molt mal estat” i per descomptat no tenia calefacció.

“En aquests moments no tinc faena i només amb la pensió del meu marit més una aportació de 150 euros per la Llei de dependència no podem pagar tots els rebuts de subministraments, més el menjar i la resta de les despeses”, lamenta Emilia.

Per aquest motiu, han recorregut a l’ajuda de la Creu Roja, que, segons afirma, s’ha fet càrrec d’uns quants rebuts de la llum, però sobretot, els ajuden aportant menjar. A més, ara l’entitat du a terme a hores d’ara un projecte de condicionament de l’habitatge que consisteix en el canvi dels finestrals de les dues habitacions i el menjador, a més d’arreglar-los tot el sistema elèctric: “Els finestrals que teníem eren de fusta, estaven trencats i entrava moltíssim de fred; ara la casa estarà molt més aïllada”.

Fernando Saiquer és electricista autònom i, com a voluntari de la Creu Roja, fa arranjaments de manera altruista en habitatges precaris com el d’Emilia, en què està duent a terme unes quantes millores enfocades a l’estalvi energètic i a la seguretat. “A més d’instal·lar-li un temporitzador en el termo d’aigua calenta per a reduir consum, estic fent les canalitzacions del cablejat, que estava tot a l’aire, i instal·lant els aplics; per descomptat tot l’enllumenat que li posarem és de baix consum”.

Siquer comenta que és voluntari de l’organització des de fa anys i que abans feia tasques de visita i acompanyament de persones majors. No obstant això, li van proposar fer aquesta mena d’intervencions en habitatges relacionats amb el seu ofici i va acceptar sumar-se al projecte.

Segons explica, en el que va d’any ja han condicionat sis habitatges i, segons la magnitud i el tipus de faena, ho fa com a voluntari sense cap cost (com el que ha fet a ca Emilia) o factura una part de la faena.

Un 9% de les llars espanyoles pateixen pobresa energètica

La pobresa energètica relacionada amb la capacitat de les llars de mantindre-hi una temperatura adequada torna a créixer a Espanya i afecta el 9,1% de la població (l’any anterior va ser el 8%). Aquesta situació impacta especialment sobre les persones vulnerables amb qui treballa la Creu Roja.

El 50% de les famílies ateses ha de triar entre pagar despeses bàsiques, com portar una alimentació adequada o calfar-se les llars. Pel que fa a la Comunitat Valenciana, la Creu Roja va ajudar un total de 1.153 famílies afectades per pobresa energètica. D’aquestes, 81 a Castelló, 506 a Alacant i 566 a València.

Per a fer costat a les persones afectades per la pobresa energètica, la Creu Roja desenvolupa diferents accions que van des de l’atenció a necessitats urgents, passant per les ajudes per al pagament de rebuts o el lliurament de lots d’eficiència energètica, fins a la participació en tallers d’estalvi domèstic.

A la Comunitat Valenciana la Creu Roja va impartir al llarg de l’any un total 186 tallers, en què va oferir pautes, consells i va recordar hàbits sobre com millorar el consum energètic en les llars. Així mateix, la Creu Roja va donar 1.120 lots d’eficiència energètica a famílies que tenien problemes per a condicionar les seues llars.

En la seua atenció a les llars que pateixen pobresa energètica a la Comunitat Valenciana, la Creu Roja va atendre les necessitats de 528 famílies en extrema vulnerabilitat, en el pagament puntual de subministraments bàsics. 169 de les quals a Alacant, 181 a Castelló i 178 a València.

Amb l’arribada de la pandèmia, i la crisi socioeconòmica derivada de la crisi sanitària, s’ha agreujat notablement la situació de vulnerabilitat i les necessitats de les persones ateses per la Creu Roja, segons apunta Sara Casas, del Departament de Medi Ambient de l’organització humanitària: “Al començament d’any teníem l’objectiu d’atendre 15.000 persones a través del nostre projecte de Pobresa Energètica, però, amb l’impacte de la COVID-19, hem vist que les necessitats s’han disparat i per això el nostre repte és incrementar en un 15% la nostra resposta per poder assistir quasi 17.000 persones”, indica la portaveu.