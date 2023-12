El Síndic de Greuges considera irregulars les traves de Catalá perquè el PSPV i Compromís puguen fer oposició

“Recomanem que es modifique l’acord de creació de les comissions permanents ordinàries adoptat pel ple de l’Ajuntament de València en la sessió extraordinària del dia 28/07/2023 i s’adopten totes les mesures que calga per a canviar, de manera consensuada amb tots els grups municipals, la regulació actual del Reglament Orgànic del Ple de la manera més favorable a l’exercici del dret fonamental a participar en els assumptes públics amb la finalitat de potenciar el control, la transparència i la rendició de comptes”. El Síndic de Greuges es pronuncia en aquests termes en una resolució signada dilluns 18 de desembre pel que fa a la queixa presentada pel grup municipal socialista de l’Ajuntament de València davant la retallada de les comissions informatives aplicat per l’executiu que presideix l’alcaldessa del PP, María José Catalá, cosa que limita la participació dels regidors de l’oposició, així com les preguntes que aquests poden fer.

La portaveu del Grup Municipal Socialista, Sandra Gómez, va informar dimarts que el Síndic ha donat la raó a la seua formació sobre les denúncies que van fer en constituir-se el Govern de María José Catalá “reduint el nombre de comissions i de regidors de l’oposició amb representació i capacitat de presentar mocions i preguntes en cadascuna”. “Aquesta resolució és una garrotada al caciquisme i la incompetència de María José Catalá”, va indicar Gómez, que va convocar una roda de premsa amb el regidor Borja Sanjuán per donar a conéixer aquesta resolució que “retrata el caciquisme i la incompetència de Catalá”. En la seua exposició, el Síndic destaca que el resultat d’aquesta reducció és “obvi”, ja que “és més difícil participar, controlar i fiscalitzar els assumptes municipals”.

Els socialistes van explicar en el seu escrit de denúncia que la reducció imposada per Catalá “atempta contra el dret a participar en condicions d’igualtat en els assumptes municipals”, qüestió en què el Síndic els ha donat la raó pel fet d’advertir que “no sols es vulnera directament el seu dret fonamental a l’exercici del seu càrrec públic, sinó que també, encara que siga de manera indirecta, es posen obstacles improcedents a la plena efectivitat del dret dels ciutadans a participar en els assumptes públics, pedra angular del nostre sistema democràtic”. Sandra Gómez va anunciar que dimecres presentarà una moció d’urgència “davant la gravetat de la resolució que tomba l’organització del Govern de María José Catalá des de la seua constitució i que posa en dubte la resta de les decisions adoptades, com assignar exclusives a Vox abans d’entrar al govern o la mateixa composició dels consells d’administració”.

“Catalá hauria de començar a rectificar la seua actitud caciquil amb què es creu que a València pot comportar-se com a Torrent i assumir que ha de deixar d’impedir la tasca de l’oposició si és que no té res a amagar”, va advertir. En aquesta línia, va apuntar que “la seua gestió autoritària i aquesta vulneració de drets podria ser considerada prevaricació i aquest mandat se li pot fer molt llarg, perquè no descartarem cap via perquè complisca la llei”.

Per part seua, Borja Sanjuán va exposar que el pas següent serà elevar aquest incompliment al Consell Jurídic Consultiu, en cas que María José Catalá no rectifique. “En cas que el CJC es pronunciara i tampoc rectificara, podríem estar davant un cas de prevaricació i llavors seguiríem la via judicial”, va advertir l’edil, que va remarcar que “estem davant un cas de nul·litat de drets i això és un procés reforçat per la Constitució que vetla especialment pels drets i les llibertats per a construir el nostre sistema democràtic i de participació política”.

“Amb el que juga Catalá és amb drets que estan especialment protegits i sembla mentida que no ho sàpia, encara que, si ho sap, estaria presumptament prevaricant”, va advertir el regidor, que va ressaltar que una de les conclusions del Síndic és que “totes les decisions que s’han adoptat en aquest Ajuntament des de la seua constitució vulneren els drets de representació i això pot tindre com a conseqüències molt greus en el cas que no rectifique Catalá”. “Ella sabia el que feia perfectament –ha continuat– tal com el Síndic recorda la quantitat de vegades que s’havia queixat estant en l’oposició que no es respectaven els seus drets”.

Sanjuán va destacar que en la resolució, el Síndic respon a Catalá que “ha aprovat una resolució molt més onerosa de la que es queixava i incorre en una actitud incoherent que contradiu arguments jurídics que ella mateixa aportava”. Per tant, els socialistes insisteixen que la resolució “demostra que Catalá sap que el que fa no és legal” i alerten que, “quan un responsable públic actua així, podria incórrer en una prevaricació”.

Després de la resolució l’Ajuntament de València està obligat a respondre per escrit en un termini no superior a un mes des de la recepció de la interlocutòria: “La seua resposta haurà de manifestar, de manera inequívoca, el seu posicionament respecte de les recomanacions o els suggeriments continguts en aquesta resolució. Si manifesta la seua acceptació, farà constar les mesures adoptades per al seu compliment. Si el termini per a complir-les resultara superior, la resposta haurà de justificar aquesta circumstància i incloure el termini concret compromés per a fer-ho. La no acceptació haurà de ser motivada”.