El Síndic de Greuges investiga d'ofici el Govern valencià per tres agafades a menors en els bous al carrer

La proliferació d'incidents amb menors d'edat implicats les últimes setmanes en els bous al carrer han empès el Síndic de Greuges a obrir una investigació d'ofici al Govern valencià que presideix Carlos Mazón. D'aquesta manera, segons la resolució publicada aquest dilluns, el defensor del poble valencià ha sol·licitat tant a l'executiu autonòmic com als responsables dels esdeveniments una bateria de documentació.

En el seu escrit, el Síndic recorda que “el Reglament de festejos taurins tradicionals de la Comunitat Valenciana (Decret 31/2015, de 6 de març, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de festejos taurins tradicionals a la Comunitat Valenciana bous al carrer) indica expressament a l'article 36.1 que en les festes de bous al carrer no es permetrà la participació de menors de 16 anys, que únicament podran acudir com a espectadors” i afegeix: “De conformitat amb el que preveu l'article 39 de l'esmentat reglament, «els col·laboradors voluntaris retiraran del recinte els menors de 16 anys, així com els que evidenciïn manca de condicions per intervenir en el festeig per minusvalideses físiques o psíquiques, embriaguesa, intoxicació per drogues o qualsevol altra causa que disminuisca la seua capacitat . Així mateix, vetllaran per evitar el maltractament dels caps de bestiar”.

A continuació, destaca que “correspondrà a l'organitzador o promotor de la festa l'assumpció de la responsabilitat que es derive de la presència en el recorregut, recinte o plaça dels col·laboradors voluntaris, de l'expert taurí i, si escau, del professional taurí; la seua deguda identificació; així com, sobretot, pel que fa al compliment de les funcions assignades”.

La resolució recull els tres darrers casos amb menors implicats. Així, afirma que “tot i la prohibició de participació de menors de 16 anys en espectacles de bous al carrer i de les previsions de seguretat que figuren a la normativa que els regula, el passat 27/07/2024 un adolescent de 15 anys d'edat va patir una agafada durant la primera jornada de les festes taurines de la localitat valenciana de Meliana”.

De la mateixa manera, “en data 13/08/2024, l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències obria una altra investigació per aclarir les circumstàncies per les quals un menor d'edat va poder accedir al recinte acotat de bous al carrer de Simat de la Valldigna on havia patit una aparatosa agafada dimecres anterior.

I, finalment, “dilluns 19/08/2024, a la localitat de Vilamarxant, un menor va tornar a ser cornejat per un bou. El succés va passar la vesprada de l'esmentat dilluns durant la festa pels carrers d'aquesta localitat de 10.700 habitants quan, segons es pot veure en un vídeo difós en xarxes socials, el menor, de 15 anys, va ser enganxat pel bou i alçat mig metre del terra”.

El Síndic recorda també que “la Fundació Franz Weber (FFW) exigeix al Consell que prohibisca la presència dels menors als bous al carrer mitjançant una resposta legislativa contundent”. L'accés de menors a les activitats violentes vulnera, segons indica, la Llei de la Infància de la Comunitat Valenciana. A més, “el Comitè dels Drets de l'Infant adverteix sobre aquest tipus de pràctiques i va demanar allunyar les persones menors d'edat de la tauromàquia ja el 2018”, subratlla en un escrit.

Per tot això, la institució, “en qualitat de defensora dels drets de les persones i, en particular, dels col·lectius més vulnerables, un dels quals és, sens dubte, el dels menors d'edat, ha decidit obrir una queixa d'ofici per investigar i supervisar les actuacions de l'Administració en aquest àmbit referit, per si es pogueren veure afectats el dret a la protecció de la infància oa la seguretat i salut dels menors”.

En aquest sentit, ha sol·licitat a la Conselleria de Justícia que en el termini d'un mes li remeta “informe de les conclusions de les investigacions dutes a terme per aquesta Administració autonòmica en cadascuna de les festes a què s'ha fet referència en què han tingut lloc agafades a menors de 16 anys participants en la festa”.

També sol·licita: “Informe sobre el grau de compliment dels condicionaments en matèria de seguretat en cadascuna de les festes, així com de si s'ha aixecat alguna acta per incompliment fixat en la normativa d'espectacles. Si s'escau, adjunteu còpia d'aquestes; còpia de les resolucions per les quals s'autoritzava cadascun dels festejos taurins tradicionals, en què consten els condicionaments en matèria de seguretat. posteriors a la celebració comunicant les incidències; i informe dels respectius directors de festejos sobre els fets esdevinguts (en cas de no constar en l'expedient, haurà de sol·licitar-ho per a la seua posterior remissió a aquesta institució)”.