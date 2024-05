El PP y Vox recuperan los 'bous al carrer' en Godella ocho años después de suprimirlos la izquierda tras una consulta ciudadana

El equipo de Gobierno de PP y Vox ha anunciado que recuperará la actividad de los 'bous al carrer' los días 22 y 29 de junio. Cuidem Godella ha recordado que “esta llamada fiesta costó la vida de varias personas en Godella en los años en los que se llevó a cabo” lo que suscitó “una fuerte oposición vecinal plasmada en una Iniciativa Ciudadana avalada por 1.773 firmas que solicitaron su prohibición”.

Según la entidad, el pleno municipal de abril de 2016, con los votos de PSPV, Compromís y Canviem, prohibió esta práctica “bárbara” y ahora el Ayuntamiento gobernado por el PP y Vox “la vuelve a autorizar diciendo que se solicita por una peña taurina (La Cuna) que dice contar con 160 socios” cuando, para Cuidem Gosella, “los argumentos que llevaron a la prohibición en 2016 están hoy, si cabe, más vigentes aún que antes”.

Los llamados 'bous al carrer', ha añadido la plataforma ciudadana, “son una actividad de maltrato animal para una supuesta diversión humana que no tiene justificación según la ética y la sensibilidad de las mayorías sociales hoy en día”. Pero es que, además, “son peligrosas para las personas que participan, muy especialmente para los jóvenes o los más mayores, ocasionando todos los veranos muertes y sufrimientos innecesarios (9 fallecidos y 984 heridos en los festejos de nuestra Comunitat Valenciana en el año 2022)”. Son “fiestas” que se basan “en la violencia, que producen heridas y muertes en animales y personas y que son contempladas por menores; un espectáculo degradante y anacrónico”, han denunciado.

“Desde Cuidem Godella nos oponemos a llamar fiestas a este tipo de actividades y rechazamos su realización. Llevaremos a cabo actividades de repulsa y rechazo y llamamos a los ciudadanos que estén contra el maltrato animal y los festejos que supongan peligro para las personas, a que se movilicen para mostrar que en Godella no queremos este tipo de fiestas. En estos últimos ocho años no los hemos echado de menos. Que no nos los impongan sin llevar a cabo, al menos, una consulta ciudadana. El pueblo debe tener la palabra”, han afirmado.

La entidad ha hecho un llamamiento “a todas las personas de Godella que estén en contra de esta bárbara actividad a concentrarse en la puerta del Ayuntamiento el jueves 30 de mayo a las 18.45 horas, día del pleno municipal, para mostrar de esa forma el rechazo de la ciudadanía”.